Nemecká cestovná kancelária TUI postaví v Ománe päť hotelov

Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Jaroslav Taldík

Omán vloží do spoločného podniku pozemky a kapitál, v ktorom budú Omran a TUI vlastniť zhodne po 45 %.

Autor TASR
Hannover 18. septembra (TASR) - Nemecká cestovná kancelária TUI stavia v Ománe vlastné hotely v spolupráci so štátnou turistickou organizáciou Omran. Partneri najprv postavia päť nových nehnuteľností prostredníctvom novozaloženej spoločnosti, uviedli vo štvrtok zúčastnené strany v spoločnom vyhlásení.

Omán vloží do spoločného podniku pozemky a kapitál, v ktorom budú Omran a TUI vlastniť zhodne po 45 %. Zvyšných 10 % získa nemenovaný súkromný investor. V rámci dohody Omran tiež kúpi nové akcie TUI za 9,50 dolára za kus, čím získa 1,4-percentný podiel v turistickej skupine so sídlom v Hannoveri.

Plánované hotely budú fungovať pod značkami Robinson, Riu, TUI Blue, Jaz a The Mora. TUI bude riadiť procesy rezervácie od letov, cez prevoz do hotelov a výletné plavby až po výlety na mieste. „Omán je medzi dovolenkármi veľmi žiadaný, ale doteraz je ponuka veľmi obmedzená,“ uviedol Peter Krüger, riaditeľ pre stratégiu spoločnosti TUI.
