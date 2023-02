Nemecká Commerzbank sa vracia do akciového indexu DAX

Frankfurt nad Mohanom 27. februára (TASR) - Nemecká Commerzbank bude v pondelok po viac ako štyroch rokoch opäť zaradená do akciového indexu DAX 40, ktorý zahŕňa popredné nemecké spoločnosti. TASR o tom informuje na základe správy DPA.



"Sme späť," uviedla Commerzbank začiatkom tohto mesiaca po rozhodnutí Deutsche Börse, ktorá riadi burzu vo Frankfurte nad Mohanom, zaradiť banku do indexu DAX 40.



Generálny riaditeľ Commerzbank Manfred Knof a finančná riaditeľka Bettina Orloppová budú v pondelok prítomní na burze cenných papierov pri jej otvorení.



Zaradenie banky do indexu nasleduje po rozhodnutí chemickej spoločnosti Linde stiahnuť sa z frankfurtskej burzy od 1. marca.



Knof, ktorý prevzal vedenie Commerzbank na začiatku roka 2021, pristúpil k radikálnej redukcii siete pobočiek v Nemecku, čím zanikli tisíce pracovných miest a klesli aj náklady banky. Za minulý rok tak Commerzbank vykázala zisk vo výške viac ako 1,4 miliardy eur, najväčší od roku 2007. Prispeli k tomu aj rastúce úrokové sadzby.



Commerzbank prišla o svoje miesto v DAX na jeseň 2018. Jej miesto zaujala vtedy platobná spoločnosť Wirecard, ktorou medzitým otriasol obrovský škandál a musela vyhlásiť bankrot. Wirecard spracovávala platby a poskytovala finančné služby, ale v roku 2020 vyšlo najavo, že v jej účtovníctve chýbajú aktíva v hodnote 1,9 miliardy eur, ktoré neexistujú. DAX ako súčasť tohto škandálu zaviedol prísnejšie pravidlá.



Zaradenie do akciového indexu DAX výrazne zvyšuje profil spoločnosti v Nemecku aj v zahraničí. Okrem toho to musia brať do úvahy fondy obchodované na burze (ETF), čo má výsledný vplyv na cenu akcií.