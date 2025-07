Nemecká dcéra Amazonu zvýši mzdy logistických zamestnancov

Mníchov 29. júla (TASR) - Americký koncern Amazon v septembri zvýši platy zamestnancom svojich logistických centier v Nemecku o viac ako 4 %. Hrubá nástupná mzda pre nekvalifikovaných zamestnancov bude 15,65 eura na hodinu a viac, oznámila v utorok nemecká dcérska spoločnosť Amazonu. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



Súčasná hodinová mzda pracovníkov v logistike je minimálne 15 eur. V septembri by sa mala zvýšiť na viac ako 16 eur. Rozhodnutie sa týka viac ako 90 pobočiek, v ktorých Amazon odosiela, triedi alebo doručuje balíky konečným príjemcom. Od septembra by mali zamestnanci v logistike po dvoch rokoch zamestnania zarobiť v priemere viac ako 40.000 eur v hrubom ročne, uviedla dcéra Amazonu so sídlom v Mníchove.



Internetový predajca v Nemecku zamestnáva celkovo 40.000 ľudí. Podľa údajov spoločnosti väčšina z nich pracuje v logistike. Amazon v Nemecku odmieta uzatvárať kolektívne zmluvy, za čo ho už roky kritizuje odborový zväz Verdi. Spoločnosť preto stanovuje výšku miezd bez predchádzajúcich kolektívnych vyjednávaní. Šéf nemeckej pobočky Rocco Bräuniger zdôraznil, že spoločnosť zvyšuje mzdy zamestnancov v logistike každý rok od roku 2014.