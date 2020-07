Nemecká ekonomika by mala klesnúť tento rok miernejšie, než sa čakalo

Mníchov 31. júla (TASR) - Nemecký ekonomický inštitút Ifo výrazne zlepšil svoju prognózu vývoja nemeckej ekonomiky v tomto roku. Podľa neho by tempo poklesu malo byť omnoho miernejšie, než predpokladal pred mesiacom. Dôvodom je "prekvapujúco pozitívny vývoj" v posledných týždňoch.



Ako uviedol hlavný ekonóm Ifo Timo Wollmershäuser pre týždenník Der Spiegel, na ktorý sa odvolala agentúra Reuters, hrubý domáci produkt (HDP) Nemecka by mal v roku 2020 klesnúť o 5,1 %. V predchádzajúcom odhade Ifo počítal s poklesom ekonomiky až o 6,7 %.



Nemecká ekonomika zaznamenala v 2. kvartáli v dôsledku pandémie nového koronavírusu medzištvrťročný pokles o 10,1 %. Bol to najvýraznejší pokles od začatia evidovania príslušných údajov v roku 1970.



Začiatkom tohto týždňa však Ifo zverejnil, že podnikateľská dôvera v Nemecku sa v júli zvýšila, pričom rast prekonal očakávania. Nálada podnikateľov sa tak zlepšila už tretí mesiac po sebe.



Následne Ifo informoval o zlepšení exportných očakávaní nemeckých výrobných podnikov. Výrazné zlepšenie nálady bolo zaznamenané v automobilovom sektore. Dôvera sa vrátila aj medzi výrobcov v elektronickom a chemickom priemysle. Zložitá situácia vzhľadom na export však pretrváva v oblasti textilného, odevného a kožiarskeho priemyslu, dodal Ifo.