Berlín 18. mája (TASR) - Nemecká ekonomika by mala zaznamenať výrazný pokles v 2. štvrťroku aj napriek zmierneniu blokád na zabránenie šírenia nového koronavírusu. Uviedla to v pondelok centrálna banka Bundesbank vo svojej mesačnej správe.



"Napriek zmierneniu zavedených opatrení je sociálny a ekonomický život v Nemecku stále ďaleko od toho, čo sa predtým považovalo za normálne," skonštatovala banka. A hoci existuje veľa náznakov, že makroekonomický vývoj sa v priebehu 2. štvrťroka zlepší vďaka zmierneniu reštrikcií, pretrváva vysoká neistota v súvislosti s budúcim hospodárskym vývojom.



Najväčšie európske hospodárstvo sa v 1. štvrťroku prepadlo do technickej recesie. Hrubý domáci produkt (HDP) Nemecka v období január - marec 2020 klesol o 2,2 % oproti predchádzajúcim trom mesiacom, keď sa znížil medzikvartálne o 0,1 %. To bol jeho najstrmší pokles od globálnej finančnej a hospodárskej krízy v rokoch 2008 - 2009. Bundesbank tiež uviedla, že aj vyhliadky trhu práce v nasledujúcich mesiacoch sú zlé.



Na druhej strane banka očakáva, že vďaka uvoľneniu obmedzení by sa nemecká ekonomika mala začať v priebehu tohto 2. štvrťroka zotavovať. Ale zároveň celková ekonomická aktivita bude v období apríl - jún výrazne pod úroveň prvých troch mesiacov roka. Blokády totiž tvrdo zasiahli súkromné výdavky a investície, len stavebníctvo im pomerne solídne odolávalo.



Nemecko sa postupne vynára z "pandemickej hibernácie", pretože po celej krajine sa znovu otvárajú reštaurácie, školy a továrne. A zároveň sa začína vynárať aj rozsah ekonomických škôd. Podľa banky štát podporil v apríli približne šesť miliónov pracovníkov.



Vláda, ktorej sa darilo v uplynulých šiestich rokoch dosahovať rozpočtové prebytky a znížiť pomer dlhu k HDP, sa snaží udržať podniky nad vodou s pomocou grantov, pôžičiek a úverových záruk vo výške stoviek miliárd eur. Pandémia tak len podčiarkla dôležitosť solídnych verejných financií na zvládnutie poklesu daňových príjmov a zvýšenie nákladov na finančnú pomoc pre firmy a ich zamestnancov, pripomenula Bundesbank.



Vláda pracuje tiež na nových stimuloch s cieľom reštartovať hospodárstvo po blokádach. Podľa Bundesbank by tento program mal byť cielený a dočasný a kabinet by v rámci neho mohol zvážiť opatrenia zamerané na boj proti zmene klímy a na digitalizáciu hospodárstva.



Nemecká centrálna banka poukázala na lacné pôžičky z európskeho záchranného fondu ESM a na prevody z rozpočtu Európskej únie (EÚ) ako na dobrú formu solidarity v eurozóne. Domnieva sa, že emisia spoločných dlhopisov regiónu by si "logicky" vyžadovala hlbšiu integráciu.



Združenie nemeckých výrobcov strojov a zariadení (VDMA) v pondelok v separátnej správe informovalo, že v 2. štvrťroku očakáva pokles exportu o dvojciferné číslo, keďže nový koronavírus si vyberá daň v tomto odvetví.



V prvých troch mesiacoch roku 2020 sa vývoz nemeckých strojárskych produktov znížil o 6,6 % na 41,9 miliardy eur oproti rovnakému obdobiu predchádzajúceho roka.