Nemecká ekonomika by mohla v roku 2024 vzrásť až o 1,9 %

Berlín 12. júna (TASR) - Nemecká ekonomika by mohla v budúcom roku 2024 vzrásť o 1,6 % až 1,9 %. Uviedol to v pondelok minister hospodárstva Robert Habeck. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



"Očakávame tento rok hospodársky rast o 0,4 %. Myslíme si, že v roku 2024 by sme sa mohli vrátiť k rastu o 1,6 % až 1,9 %, takže opäť pomaly dosiahneme normálne úrovne," povedal Habeck vo svojom prejave na východonemeckom ekonomickom fóre v spolkovej krajine Brandenbursko.



V apríli pritom nemecká vláda mierne znížila svoju prognózu hospodárskeho rastu v roku 2024 na 1,6 % z 1,8 %, ktoré očakávala ešte v januári.



Najväčšia európska ekonomika sa v 1. štvrťroku 2023 prepadla do recesie. Hrubý domáci produkt (HDP) Nemecka klesol totiž v období január - marec o 0,3 % oproti predchádzajúcim trom mesiacom, keď sa medzikvartálne znížil o 0,5 %. Recesia je bežne definovaná ako dva po sebe nasledujúce štvrťroky poklesu hospodárstva.



Nemecko zápasí s vysokou mierou inflácie aj vysokými úrokovými sadzbami Európskej centrálnej banky (ECB), v dôsledku čoho spotrebitelia obmedzujú svoje výdavky.



Miera inflácie v Nemecku síce v máji klesla na 6,1 % zo 7,2 % v apríli, ale stále sa drží vysoko nad cieľovou hranicou ECB, ktorou je inflácia na úrovni 2 %.



Slabý výkon nemeckej ekonomiky v 1. štvrťroku kontrastuje s optimizmom politikov v Berlíne, ktorí v apríli zvýšili svoju prognózu hospodárskeho rastu v roku 2023 na 0,4 %.



"Naďalej očakávame výrazné zlepšenie v priebehu roka," povedal v máji pre agentúru AFP hovorca ministerstva hospodárstva.