Nemecká ekonomika by po vlaňajšom poklese mala mierne vzrásť

Berlín 15. januára (TASR) – Nemecká ekonomika v roku 2023 mierne klesla, keďže drahá energia, vysoké úrokové sadzby a slabnúci dopyt si vybrali od najväčšieho európskeho hospodárstva svoju daň. Slabý ekonomický výkon sa očakával a v tomto roku experti predpovedajú Nemecku len mierny rast. TASR správu prevzala z AFP.



Hrubý domáci produkt (HDP) Nemecka sa v roku 2023 znížil o 0,3 % po smerom nadol revidovanom náraste o 1,8 % v predchádzajúcom roku 2022. Ukázal to v pondelok prvý odhad spolkového štatistického úradu Destatis. Odhadol tiež, že najväčšia európska ekonomika pravdepodobne zaznamenala aj v poslednom štvrťroku 2023 pokles HDP o 0,3 %.



Destatis zároveň zverejnil revidované údaje za 3. štvrťrok, podľa ktorých HDP v období júl - september neklesol o 0,1 %, ale stagnoval. To znamená, že Nemecko sa vyhlo technickej recesii, ktorá je definovaná ako pokles HDP dva štvrťroky po sebe.



Nemecká ekonomika čelí vážnym protivetrom. Prudký nárast inflácie, najmä cien energií, po invázii Ruska na Ukrajinu tvrdo zasiahol nemeckých výrobcov v energeticky náročných odvetviach a aj stavebný sektor.



Okrem toho rastúca konkurencia z Číny, ktorá bola kedysi spoľahlivou destináciou pre tovar vyrobený v Nemecku, ako aj agresívne zvyšovanie úrokových sadzieb v eurozóne na utlmenie inflácie ešte zhoršili problémy Nemecka.



Medzinárodný menový fond predpovedal, že Nemecko bude jedinou veľkou vyspelou ekonomikou, ktorá v roku 2023 nezaznamená rast. Ak konečné, spresnené údaje potvrdia predbežný odhad, rok 2023 bude pre Nemecko najslabší od pandémie nového koronavírusu v roku 2020.



V aktuálnom roku 2024 sa očakáva mierne zotavenie nemeckej ekonomiky, pričom centrálna banka Bundesbank jej nedávno predpovedala rast o 0,4 %.



"Vďaka silnému rastu reálnych miezd sa pravdepodobne opäť zvýši najmä súkromná spotreba. Spolu s očakávaným oživením dopytu po exporte pravdepodobne vzrastie aj HDP," povedal hlavný ekonóm renomovaného inštitútu KfW Fritzi Köhler-Geib.



Ekonóm banky ING Carsten Brzeski je však menej optimistický. Poukázal na novú neistotu po zmenách v rozpočte a takisto na problémy s lodnou dopravou cez Suezský prieplav. Predpovedá tak, že HDP sa tento rok opäť zníži, čo by bolo "prvýkrát od začiatku 21. storočia".



Spomalenie exportu a pokles kľúčového výrobného sektora spolu s chronickým nedostatkom kvalifikovaných pracovníkov začali v Nemecku vyvolávať obavy z "deindustrializácie".



Vláda kancelára Olafa Scholza, ktorej popularita klesá, sa snaží čeliť týmto obavám prísľubom masívnych investícií do prechodu na zelenú energiu a do modernizácie infraštruktúry. Šokujúce rozhodnutie ústavného súdu koncom minulého roka však urobilo veľkú dieru v rozpočte a zrušilo plány výdavkov. Scholz a jeho koaliční partneri tak museli narýchlo hľadať úspory. Zníženie niektorých dotácií pre poľnohospodárstvo však vyvolalo hnev farmárov a masívne protesty, ktoré vyvrcholili v pondelok v Berlíne veľkou demonštráciou.