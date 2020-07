Nemecká ekonomika ešte ani zďaleka nie je z najhoršieho vonku

Berlín 20. júla (TASR) - Nemecká ekonomika ešte ani zďaleka nemá to najhoršie za sebou aj napriek uvoľneniu reštrikcií prijatých na zastavenie pandémie nového koronavírusu, uviedol šéf nemeckej priemyselnej a obchodnej komory DIHK Eric Schweitzer.



"Keď sa Nemecku darilo, vždy sme mali pocit, že nálada je horšia než situácia. V súčasnosti máme pocit, že nálada je lepšia než situácia. Prepad je hlboký, cesta von nevedie tak strmo nahor, ako mnohí dúfali ešte na jar," povedal Schweitzer v rozhovore pre agentúru DPA. Šéf DIHK tiež uviedol, že je potrebná ďalšia štátna pomoc na podporu ekonomiky.



Rozhodujúcou otázkou podľa neho je, kedy príde k oživeniu. "Druhý štvrťrok bol jednoducho katastrofou. Podľa našich prieskumov polovica firiem očakáva, že ich situácia sa citeľne zlepší až v roku 2021, alebo ešte neskôr." Preto je prognóza DIHK, ktorá počíta tento rok s prepadom nemeckého hrubého domáceho produktu (HDP) o 10 %, pesimistickejšia než predpoveď spolkovej vlády.



Zotavenie ekonomiky Nemecka je navyše vysoko závislé od vývoja exportu. "V priemysle závisí každé druhé pracovné miesto od exportu. Existuje veľa neistôt." Ako hlavné riziká Schweitzer uviedol zlú situáciu v USA a obchodný konflikt medzi USA a Čínou.



Podľa prieskumov DIHK má 40 % firiem problémy s likviditou a takmer polovica firiem zaznamenala pre vysoké straty pokles vlastného kapitálu. "Desať percent firiem uviedlo, že im hrozí platobná neschopnosť."



Schweitzer sa obáva, že na jeseň príde rozsiahla vlna insolvencií. Aj poisťovňa pohľadávok Euler Hermes očakáva z dôvodu koronakrízy najneskôr na jeseň globálnu vlnu firemných bankrotov. Schweitzer preto zdôraznil, že je potrebné predĺženie štátnej pomoci pri preklenovacom financovaní, ktorá má trvať do konca augusta. "Potom by firmy získali ďalšie tri, štyri mesiace na stabilizáciu, než sa ich obchody prípadne ešte o niečo zotavia."