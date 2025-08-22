Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Piatok 22. august 2025Meniny má Tichomír
< sekcia Ekonomika

Nemecká ekonomika klesla, ministerka vyzvala na urgentné reformy

.
Na archívnej snímke z 12. júna 2025 nemecká ministerka hospodárstva Katherina Reicheová počas tlačovej konferencie v Berlíne. Foto: TASR/DPA

Výrazne sa znížili investície do strojov a zariadení, okrem toho vývoz klesol o 0,1 %, zatiaľ čo dovoz sa o 1,6 % zvýšil. Prudký pokles zaznamenalo stavebníctvo a aj výrobný sektor vykázal pokles.

Autor TASR
Berlín 22. augusta (TASR) - Potom, ako štatistici poukázali na výraznejší medzikvartálny pokles nemeckej ekonomiky, než sa pôvodne predpokladalo, nemecká ministerka hospodárstva Katherina Reicheová vyzvala na urýchlené reformy. Informovala o tom agentúra Reuters.

Štatistický úrad Destatis v piatok zverejnil spresnené údaje o vývoji ekonomiky za 2. kvartál a podľa nich najväčšia ekonomika Európskej únie klesla medzikvartálne o 0,3 %. Predbežný odhad v júli poukazoval na pokles o 0,1 %.

Výrazne sa znížili investície do strojov a zariadení, okrem toho vývoz klesol o 0,1 %, zatiaľ čo dovoz sa o 1,6 % zvýšil. Prudký pokles zaznamenalo stavebníctvo a aj výrobný sektor vykázal pokles. Ekonomiku nepodporila ani spotreba domácností. Tá sa síce zvýšila, avšak iba o 0,1 %.

Údaje poukazujú na naliehavú potrebu konať,“ povedala Reicheová po zverejnení spresnených dát. Dodala, že na zvýšenie konkurencieschopnosti musí vláda pristúpiť „k odvážnym a ďalekosiahlym štrukturálnym reformám“. K nim patria flexibilný pracovný čas, nižšie ceny energií, zníženie nemzdových pracovných nákladov a redukcia byrokracie. Okrem toho uviedla, že v tejto situácii je potrebné skôr znížiť než zvýšiť daňové zaťaženie firiem.
.

Neprehliadnite

SAV: Analyzované mRNA vakcíny obsahujú len schválené zložky

Vo veku 77 rokov zomrela politička Anna Záborská

UNIKÁTNE FOTOGRAFIE: Po okupácii v roku 1968 chýbal v obchodoch chlieb

Hokejistom roka sa stal Slafkovský, najlepším trénerom Bartovič