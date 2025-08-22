< sekcia Ekonomika
Nemecká ekonomika klesla, ministerka vyzvala na urgentné reformy
Výrazne sa znížili investície do strojov a zariadení, okrem toho vývoz klesol o 0,1 %, zatiaľ čo dovoz sa o 1,6 % zvýšil. Prudký pokles zaznamenalo stavebníctvo a aj výrobný sektor vykázal pokles.
Berlín 22. augusta (TASR) - Potom, ako štatistici poukázali na výraznejší medzikvartálny pokles nemeckej ekonomiky, než sa pôvodne predpokladalo, nemecká ministerka hospodárstva Katherina Reicheová vyzvala na urýchlené reformy. Informovala o tom agentúra Reuters.
Štatistický úrad Destatis v piatok zverejnil spresnené údaje o vývoji ekonomiky za 2. kvartál a podľa nich najväčšia ekonomika Európskej únie klesla medzikvartálne o 0,3 %. Predbežný odhad v júli poukazoval na pokles o 0,1 %.
Výrazne sa znížili investície do strojov a zariadení, okrem toho vývoz klesol o 0,1 %, zatiaľ čo dovoz sa o 1,6 % zvýšil. Prudký pokles zaznamenalo stavebníctvo a aj výrobný sektor vykázal pokles. Ekonomiku nepodporila ani spotreba domácností. Tá sa síce zvýšila, avšak iba o 0,1 %.
„Údaje poukazujú na naliehavú potrebu konať,“ povedala Reicheová po zverejnení spresnených dát. Dodala, že na zvýšenie konkurencieschopnosti musí vláda pristúpiť „k odvážnym a ďalekosiahlym štrukturálnym reformám“. K nim patria flexibilný pracovný čas, nižšie ceny energií, zníženie nemzdových pracovných nákladov a redukcia byrokracie. Okrem toho uviedla, že v tejto situácii je potrebné skôr znížiť než zvýšiť daňové zaťaženie firiem.
