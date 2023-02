Nemecká ekonomika mala slabý štart do nového roka

Frankfurt nad Mohanom 20. februára (TASR) - Nemecká ekonomika mala podľa Bundesbank slabý štart do nového roka. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



"Výkon ekonomiky by v 1. kvartáli 2023 opäť mohol byť nižší než v predchádzajúcom štvrťroku," uviedla nemecká centrálna banka vo svojej mesačnej správe. Tým by sa najväčšia európska ekonomika dostala počas zimy do technickej recesie, ktorá je tradične definovaná ako dva medzikvartálne poklesy HDP po sebe.



Napätie na trhoch s energiami sa výrazne zmiernilo, rovnako ako s tým spojená neistota, uviedla Bundesbank a ako príklad spomenula zmiernenie nárastu cien energií pre domácnosti a firmy vďaka vládnemu zastropovaniu cien. To by mohlo podporiť investície a priemyselnú produkciu.



"Na druhej strane priemyselná produkcia odštartovala rok 2023 z nízkej úrovne po výraznom poklese v decembri 2022," uviedla Bundesbank. "To platí aj pre export, ktorý tlmí slabý zahraničný dopyt." Negatívny vplyv na súkromnú spotrebu má vysoká inflácia, ktorá znižuje kúpnu silu domácností. Naďalej sa tiež ochladzuje stavebná produkcia.



"V ďalšom priebehu roka by mohlo prísť k pomalému oživeniu," prognózuje Bundesbank. "Výrazné zlepšenie však ešte stále nie je na dohľad."



Bundesbank predpokladá, že po miernom poklese do polovice roka by sa mohlo začať postupné zotavovanie, pričom výkon ekonomiky by mohol byť o niečo lepší, než očakávala v decembri, keď počítala na rok 2023 s poklesom HDP o 0,5 %.