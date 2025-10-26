< sekcia Ekonomika
Nemecká ekonomika potrebuje rozsiahle reformy, tvrdí šéf Ifo
Priemerná životná úroveň v krajine podľa Fuesta už dlhší čas stagnuje.
Autor TASR
Berlín 26. októbra (TASR) - Šéf nemeckého inštitútu Ifo Clemens Fuest varuje, že bez realizácie rozsiahlych reforiem bude najväčšia európska ekonomika pokračovať v poklese. TASR o tom informuje na základe správy DPA.
„Nemecká ekonomika roky upadá. Situácia je už dramatická,“ uviedol Fuest v rozhovore pre Bild am Sonntag. „Zatiaľ čo štátne výdavky neustále rastú, súkromné investície klesajú,“ varoval šéf renomovaného mníchovského inštitútu. „To vážne ohrozuje prosperitu Nemecka. Menej súkromných investícií znamená v strednodobom horizonte menej rastu, menej daňových príjmov, a tým aj menej peňazí na sociálne výdavky,“ dodal.
Priemerná životná úroveň v krajine podľa Fuesta už dlhší čas stagnuje. „Milióny občanov už teraz pociťujú pokles životnej úrovne,“ upozornil. Ekonóm požaduje od spolkovej vlády, aby v priebehu šiestich mesiacov predložila komplexný reformný plán, ktorý bude ďaleko presahovať koaličnú zmluvu. Plán musí byť podľa neho k dispozícii najneskôr do jari 2026.
Fuest požaduje komplexnú reformu sociálneho zabezpečenia. Napríklad by sa mala zrušiť takzvaná Mütterrente, teda zvýhodnenie matiek v rámci dôchodkového poistenia. Vláda podľa neho musí zabezpečiť, aby sociálne príspevky ďalej nerástli. Okrem toho by sa mala znížiť byrokracia, ktorej sú vystavené firmy. Tá podľa Fuesta zvyšuje náklady, ale neprináša úžitok.
