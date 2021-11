Nemecká ekonomika rástla v 3. kvartáli pomalšie, než sa predpokladalo

Berlín 25. novembra (TASR) - Nemecká ekonomika rástla v 3. štvrťroku o niečo pomalšie, než sa predpokladalo. Hrubý domáci produkt (HDP) za tri mesiace od júla do konca septembra na cenovo, sezónne a kalendárne upravenej báze medzikvartálne stúpol o 1,7 %, uviedol spolkový štatistický úrad Destatis a revidoval svoj odhad zverejnený 29. októbra, ktorý počítal s expanziou o 1,8 %.



To znamená, že zotavovanie najväčšej európskej ekonomiky pokračovalo aj v lete. V 2. kvartáli sa HDP zvýšil o 2 %.



Spotreba domácností v 3. štvrťroku vzrástla o 6,2 %. Naopak vládna spotreba klesla o 2,2 %. Tvorba hrubého fixného kapitálu sa znížila takisto o 2,2 %. Export padol o 1 % a import o 0,6 %.



V porovnaní so 4. kvartálom 2019, ktorý bol posledným pred začiatkom koronakrízy, bol HDP stále o 1,1 % nižší.



Medziročné tempo rastu sa na kalendárne upravenej báze spomalilo na 2,5 % z 10 % v 2. kvartáli. Na neupravenej báze HDP medziročne stúpol o 2,5 % po +10,4 %.