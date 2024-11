Nemecká ekonomika rástla v 3. kvartáli pomalšie, než sa odhadovalo

Wiesbaden 22. novembra (TASR) - Nemecká ekonomika sa vyhla skĺznutiu do technickej recesie, keď po poklese v 2. kvartáli zaznamenala v 3. štvrťroku rast, tempo rastu však bolo slabšie, než uvádzal predbežný odhad. TASR o tom informuje na základe správ agentúr DPA a AFP a portálu tradingeconomics, ktoré zverejnili aktualizované údaje nemeckého štatistického úradu Destatis.



Hrubý domáci produkt (HDP) Nemecka vzrástol v 3. štvrťroku medzikvartálne iba o 0,1 %. Predbežný odhad štatistikov poukazoval na rast o 0,2 %.



Spotreba domácností sa vrátila k rastu, keď vzrástla o 0,3 % po poklese o 0,5 % v 2. kvartáli, vládne výdavky však spomalili tempo rastu. Zvýšili sa o 0,4 %, zatiaľ čo v 2. štvrťroku rast v tomto segmente dosiahol 1,6 %. Fixné investície klesli, avšak menším tempom. Po poklese o 2,1 % v období od apríla do konca júna ich pokles v 3. kvartáli predstavoval 0,1 %.



Výrazne negatívne sa pod vývoj ekonomiky podpísal zahraničný obchod. Dovoz sa zvýšil o 0,2 %, export však klesol o 1,9 %.



V medziročnom porovnaní zaznamenala nemecká ekonomika v 3. kvartáli pokles o 0,3 %. Je to rovnaké tempo poklesu ako v 2. štvrťroku a zároveň horší vývoj, než uvádzal predbežný odhad. Ten poukazoval na spomalenie poklesu na 0,2 %. Nemecká ekonomika tak medziročne klesla už piaty kvartál po sebe.