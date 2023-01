Nemecká ekonomika rástla vlani výraznejšie, než sa čakalo

Berlín 13. januára (TASR) - Nemecká ekonomika vzrástla v minulom roku o takmer 2 %, čo znamená, že dokázala zvládnuť viaceré krízy, ktorým musela čeliť. Navyše rast mierne prekonal očakávania ekonómov. Poukázali na to v piatok zverejnené predbežné údaje nemeckého štatistického úradu Destatis. TASR o tom informuje na základe správ agentúr DPA a Reuters a portálu RTTNews.



Ako Destatis informoval, nemecká ekonomika vzrástla v roku 2022 o 1,9 % po 2,6-percentnom raste v roku 2021. Počas minulého roka pritom čelila rozsiahlej energetickej kríze, rekordnej inflácii a problémom s dodávkami komponentov, uviedla nová šéfka Destatisu Ruth Brandová. Vedenie štatistického úradu prevzala od 1. januára tohto roka.



Tempo rastu okrem toho mierne prekonalo prognózy ekonómov oslovených agentúrou Reuters. Tí predpokladali za minulý rok rast na úrovni 1,8 %.



Aj keď vojna na Ukrajine zlikvidovala akékoľvek nádeje na výrazné zotavenie po dvoch rokoch ovplyvňovaných pandémiou nového koronavírusu, nemecká ekonomika dokázala zaznamenať rast tri kvartály po sebe. V poslednom štvrťroku minulého roka však vykázala medzikvartálne stagnáciu.



Ako však povedal ekonóm ING Carsten Brzeski, napriek tomu, že sa nemecká ekonomika vyhla najhoršiemu, neznamená to, že všetky problémy zmizli. Samotné podniky si nie sú isté, či sa najväčšia ekonomika Európskej únie vyhne recesii.



Nemecko v súčasnosti čelí ďalším problémom ako zabezpečenie energií na zimu 2023/2024, zmeny v celosvetovom obchode s väčším počtom geopolitických rizík a zmeny v dodávateľských reťazcoch, dodal Brzeski. Okrem toho sa očakávajú zvýšené nároky na investície na digitalizáciu a infraštruktúru a stále väčší problém s nedostatkom kvalifikovaných zamestnancov. Podľa ekonóma to všetko bude mať vplyv na rast nemeckej ekonomiky v tomto roku.