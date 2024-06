Nemecká ekonomika sa oživuje, ale len pomaly

Kiel/Essen/Halle 13. júna (TASR) - Najväčšia európska ekonomika sa postupne oživuje. Nemecké ekonomické inštitúty mierne zlepšili svoje prognózy rastu domáceho hospodárstva. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



"Vidíme svetlo na konci tunela," uviedol šéf kielskeho inštitútu pre svetovú ekonomiku IfW Moritz Schularick. "Objavuje sa čoraz viac signálov, že nemecká ekonomika sa dostáva z recesie."



Najväčšia európska ekonomika v minulom roku klesla o 0,2 %. Experti však stále neveria, že jej zotavenie v tomto roku bude výrazné. Podporiť by ju malo predovšetkým oživenie vývozu a súkromnej spotreby. Vyššie mzdy a nižšia inflácia by mohli podporiť spotrebiteľské výdavky.



IfW počíta v tomto roku s nárastom hrubého domáceho produktu (HDP) o 0,2 %, keď vo svojej jarnej prognóze očakával + 0,1 %. V roku 2025 predpovedá expanziu o 1,1 % (jarná prognóza: + 1,2 %). Miera inflácie by sa po 5,9 % v roku 2023 mala stabilizovať približne na úrovni 2 %. Trh práce zostáva podľa inštitútu robustný.



O niečo optimistickejší je essenský Leibnizov inštitút pre hospodársky výskum RWI. Ten svoju predpoveď rastu na rok 2024 zvýšil z 0,3 % na 0,4 %. V budúcom roku potom počíta so zrýchlením tempa expanzie na 1,5 %.



Leibnizov inštitút pre hospodársky výskum v Halle (IWH) vidí riziká pre exportne orientovanú nemeckú ekonomiku predovšetkým vo zvýšení obchodných bariér. To sa môže stať napríklad v dôsledku snahy EÚ o ochranu svojho trhu prostredníctvom ciel. Európska komisia pohrozila Pekingu predbežnými dodatočnými clami na elektromobily z Číny. Peking by mohol zareagovať vlastným zvýšením ciel.



V prípade nárastu obchodných bariér by sa znížili šance expanzie nemeckého exportu. IWH v tomto roku počíta so zvýšením HDP o 0,3 % (na jar: + 0,2 %). Na budúci rok by sa podľa inštitútu malo tempo rastu zrýchliť na 1,5 %.