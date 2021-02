Frankfurt nad Mohanom 22. februára (TASR) - Nemecká ekonomika sa pravdepodobne už na jar zotaví z poklesu, ktorý jej ekonómovia predpovedajú v 1. štvrťroku 2021, a začne naberať tempo. Uviedla to v pondelok vo svojej mesačnej správe centrálna banka Bundesbank.



Banka poznamenala, že druhá vlna pandémie ochorenia COVID-19 prekazila zotavovanie nemeckého hospodárstva na konci roka 2020. Ale s klesajúcim počtom nových prípadov ochorenia, širšou dostupnosťou vakcín a postupným uvoľňovaním opatrení na zastavenie šírenia nového koronavírusu by prekážky, ktoré v súčasnosti brzdia najväčšie európske hospodárstvo, mali postupne miznúť.



„Výkonnosť ekonomiky sa tak pravdepodobne na jar vráti na výrazne vyššiu úroveň a obnoví sa jej zotavovanie,“ skonštatovala banka.



Bundesbank poukázala tiež na fakt, že nálada v nemeckých firmách sa zlepšuje. Pondelkové výsledky prieskumu inštitútu Ifo odhalili, že dôvera podnikateľov v Nemecku vo februári vzrástla. Podľa prezidenta Ifo Clemensa Fuesta je nemecká ekonomika aj napriek blokádam stále robustná vďaka priemyslu.



Iní ekonómovia však cez víkend varovali, že potenciálna tretia vlna pandémie môže spomaliť zotavovanie Nemecka. Jeho hospodárska aktivita je pritom stále takmer o 4 % nižšia ako vo 4. štvrťroku 2019, teda pred vypuknutím tzv. koronakrízy.



Centrálna banka očakáva, že súčasné opatrenia na potlačenie pandémie budú mať v 1. štvrťroku 2021 negatívny vplyv na výkon ekonomiky. Ale podľa nej nie je dôvod sa obávať, že hospodárstvo klesne tak strmo ako vlani na jar po zavedení prvej blokády.



Za celý minulý rok sa hrubý domáci produkt (HDP) Nemecka znížil o 5 %, čo bol najhorší výsledok od predchádzajúcej krízy v rokoch 2008 a 2009. Vláda v Berlíne sa snaží zmierniť dôsledky pandémie mohutným balíkom stimulov.



V priebehu roka by sa tak aj vďaka tomu malo nemecké hospodárstvo znovu postaviť na nohy a jeho zotavovanie poskytne úľavu aj verejným financiám, predpovedá Bundesbank. Očakáva pritom, že vládny deficit v roku 2022 výrazne klesne.