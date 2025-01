Nemecká ekonomika sa pripravuje na Trumpov návrat

Berlín 15. januára (TASR) - Nemecko dúfa, že jeho ekonomika sa po dvoch rokoch poklesu môže v roku 2025 odraziť od dna. Návrat Donalda Trumpa do Bieleho domu však ohrozuje zotavovanie najväčšieho európskeho hospodárstva. TASR o tom informuje na základe správy AFP.



Protekcionistická politika, ktorou sa Trump vyhrážal, by mohla znížiť hrubý domáci produkt (HDP) Nemecka o jedno percento a pripraviť ho o 300.000 pracovných miest, odhadujú niektorí experti.



Už takmer desaťročie sú USA, najväčšia svetová ekonomika, destináciou číslo jedna pre nemecký export. V roku 2023 vyviezlo Nemecko do Spojených štátov tovar v hodnote 158 miliárd eur, čo predstavovalo 10 % z jeho celkového exportu a čo bolo o 63 miliárd eur viac, ako hodnota dovozu z USA. Výsledkom bol veľký obchodný prebytok Nemecka, čo sa Trumpovi nepáči.



V roku 2017, počas svojho prvého funkčného obdobia, Trump povedal, že obchodný prebytok Nemecka s USA je "veľmi zlý" a k tejto téme sa vrátil v minuloročnej kampani. "Nič neberú, ale dovážajú svoje Mercedesy, svoje BMW, svoje Volkswageny," vyhlasoval.



Nemecký automobilový priemysel je závislý od spotrebiteľov v Spojených štátoch, ktoré sú ich druhým najväčším exportným trhom po Číne. V roku 2023 skončilo 12,6 % z exportu áut a autodielov v USA, uviedol spolkový štatistický úrad Destatis. Tento podiel je ešte vyšší v chemickom priemysle, kde približne štvrtina vývozu smerovala cez Atlantik.



Analytici sa pokúsili vypočítať možný vplyv na nemeckú ekonomiku, ak by Trump splnil svoju hrozbu, že uvalí clo vo výške 20 % na tovar z Európskej únie.



Nemecký export do Spojených štátov by mohol klesnúť približne o 15 %, odhadol mníchovský inštitút Ifo. Ekonómovia z think-tanku IW Koeln odhadujú stratu na 130 až 180 miliárd eur počas štyroch rokov Trumpovho druhého funkčného obdobia, ak by sa zvýšili clá.



Celkovo by Trumpova ekonomická politika mohla Nemecko stáť 1 % HDP, varoval koncom minulého roka šéf nemeckej centrálnej banky Joachim Nagel.



Približne 1,2 milióna pracovných miest v Nemecku je závislých od exportu do USA. Podľa štúdie, ktorú vypracoval think-tank Prognos, by clá mohli viesť k strate až 300.000 z nich.



Ak vyššie clá spôsobia, že nemecký tovar bude drahší, a teda menej konkurencieschopný v USA, potom by jedným z riešení pre manažérov firiem bolo presunúť výrobu za Atlantik.



"Súkromné investície v Nemecku tak budú pravdepodobne ďalej klesať, čo by mohlo urýchliť deindustrializáciu," varoval Marcel Fratzscher, prezident ekonomického inštitútu DIW.



Mnohé nemecké podniky už majú významnú americkú základňu. Automobilový priemysel napríklad v továrňach po celých Spojených štátoch zamestnáva približne 138.000 ľudí.