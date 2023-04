Nemecká ekonomika sa tento rok recesii vyhne

Berlín 5. apríla (TASR) - Nemecká ekonomika, najväčšia v Európskej únii, by sa mala tento rok vyhnúť recesii a za celý rok zaznamenať rast. Uviedli to v stredu vo svojej správe ekonomické inštitúty, ktoré tak potvrdili informácie agentúry Reuters z predchádzajúceho dňa. Tá sa odvolala na dva zdroje oboznámené s pripravovanou správou. TASR o tom informuje na základe správ agentúr AFP a Reuters.



Nemecké ekonomické inštitúty v stredu vo svojej spoločnej prognóze vývoja ekonomiky zverejnili, že za 1. štvrťrok by nemecká ekonomika mala zaznamenať mierny rast o 0,1 % a tesne sa tak vyhnúť recesii. V poslednom kvartáli minulého roka zaznamenal hrubý domáci produkt (HDP) Nemecka pokles o 0,4 %, čo by v prípade ďalšieho poklesu v 1. kvartáli tohto roka znamenalo technickú recesiu.



Inštitúty, opäť potvrdiac predchádzajúce údaje Reuters získané od dvoch zdrojov, zároveň zlepšili prognózu vývoja nemeckej ekonomiky aj na celý rok. V rámci jesennej prognózy očakávali pokles o 0,4 %, teraz počítajú s rastom na úrovni 0,3 %. Ako dôvod uviedli pokles cien energií.



Negatívny vplyv energeticky náročných zimných mesiacov na prelome rokov 2022 a 2023 na nemeckú ekonomiku bol miernejší, než sa pôvodne očakávalo, povedal Timo Wollmershäuser z inštitútu Ifo. Dodal, že ceny energií rýchlo klesali, čo sa odrazilo na miernejšom poklese kúpnej sily obyvateľstva, než predpokladali ekonómovia.



Najnovšie vyhliadky vývoja nemeckej ekonomiky zo strany ekonomických inštitútov sú lepšie aj v porovnaní s odhadmi vlády. Tá pôvodne tiež počítala s poklesom, nedávno však svoj odhad zlepšila na rast na úrovni 0,2 %. Inštitúty sú ešte optimistickejšie, čo sa týka vývoja ekonomiky v budúcom roku. V tom počítajú so zrýchlením rastu na 1,5 %.



Miera inflácie by sa tento rok mala spomaliť na 6 % z nadol revidovaných 6,9 % za minulý rok. Štatistický úrad Destatis revidoval infláciu za rok 2022 z pôvodne udávanej úrovne 7,9 %. V ďalšom roku očakávajú inštitúty spomalenie rastu spotrebiteľských cien na 2,4 %.



Čo sa týka nezamestnanosti, ekonomické inštitúty počítajú s tým, že tento rok dosiahne 5,4 %. V roku 2024 by sa mala mierne znížiť na 5,3 %.