Nemecká ekonomika sa v 1. štvrťroku vyhla recesii

Wiesbaden 30. apríla (TASR) - Nemecká ekonomika sa v 1. štvrťroku 2024 vyhla recesii, keďže mierne vzrástla po poklese v predchádzajúcich trom mesiacoch. Podporilo ju zvýšenie investícií v stavebníctve a export, zatiaľ čo výdavky spotrebiteľov klesli. Vyplýva to z predbežných údajov spolkového štatistického úradu Destatis. TASR o tom informuje na základe správ DPA, AFP a RTTNews.



Podľa rýchleho odhadu Destatisu sa hrubý domáci produkt (HDP) Nemecka po úprave o sezónne vplyvy za tri mesiace do konca marca 2024 zvýšil o 0,2 % oproti predchádzajúcim tom mesiacom, keď po revízii medzikvartálne klesol o 0,5 %.



Analytici očakávali, že najväčšia európska ekonomika v 1. štvrťroku ožije, ale predpovedali jej miernejší rast, o 0,1 %, po pôvodnom znížení o 0,3 % vo 4. kvartáli 2023.



Destatis uviedol, že motorom hospodárskeho rastu v 1. kvartáli boli export a tvorba hrubého fixného kapitálu v stavebníctve. Výdavky domácností pritom klesli.



V medziročnom porovnaní sa HDP Nemecka v období január - marec 2024 znížil o 0,2 %, rovnako ako v predchádzajúcom kvartáli.



Podľa analytikov najväčšia európska ekonomika by mohla mať to najhoršie už za sebou. Vláda vo svojej novej prognóze poukázala tiež na pribúdajúce známky obratu k lepšiemu, ale silné oživenie zatiaľ neočakáva.



Za celý rok 2023 klesol výkon nemeckej ekonomiky podľa najnovších výpočtov o 0,2 %.



Exportne orientovaná nemecká ekonomika pocítila negatívne dôsledky spomalenia globálnej ekonomiky, ako aj dočasne vysokých cien energií a rýchlo rastúcich úrokových sadzieb. Chýba jej tiež kvalifikovaná pracovná sila a firmy sa sťažujú na prílišnú byrokraciu.