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Nemecká ekonomika sa v 2. štvrťroku zväčšila o 0,2 %

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Ilustračná fotka. Foto: TASR - Radovan Stoklasa

Hrubý domáci produkt (HDP) sa mierne zvýšil napriek prudkému rastu cien energií v dôsledku pretrvávajúceho konfliktu na Blízkom východe.

Autor TASR
Wiesbaden 30. júla (TASR) - Nemecká ekonomika sa v druhom štvrťroku v porovnaní s predchádzajúcimi tromi mesiacmi zväčšila o 0,2 %. Hrubý domáci produkt (HDP) sa mierne zvýšil napriek prudkému rastu cien energií v dôsledku pretrvávajúceho konfliktu na Blízkom východe. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA, ktorá sa vo štvrtok odvolala na rýchly odhad nemeckého štatistického úradu.

Vývoz sa v porovnaní s predchádzajúcim štvrťrokom zvýšil. Spotrebiteľské výdavky na druhej strane zostali utlmené, zatiaľ čo investície klesli. Nestabilná situácia v oblasti Perzského zálivu vrátane prudkých výkyvov cien ropy a plynu naďalej zaťažuje najväčšiu európsku ekonomiku, ktorá je závislá od dovozu surovín. V prvom štvrťroku 2026 sa HDP Nemecka podľa revidovaných údajov zvýšil o 0,4 %, najmä vďaka silnejšiemu exportu.

Vláda kancelára Friedricha Merza sa snaží oživiť najväčšiu európsku ekonomiku prostredníctvom rozsiahlych investícií do infraštruktúry a obrany. Ich vplyv sa však podľa ekonómov výraznejšie prejaví až v budúcom roku.
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