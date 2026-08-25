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Nemecká ekonomika sa v 2. štvrťroku zväčšila o 0,3 %
Najväčšia európska ekonomika pokračovala v raste už v treťom štvrťroku po sebe.
Autor TASR
Wiesbaden 25. augusta (TASR) - Nemecká ekonomika sa v druhom štvrťroku v porovnaní s predchádzajúcimi tromi mesiacmi zväčšila o 0,3 %. Oznámil to nemecký štatistický úrad, ktorý upravil mierne smerom nahor svoj pôvodný odhad rastu o 0,2 %. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Najväčšia európska ekonomika pokračovala v raste už v treťom štvrťroku po sebe. Motorom rastu bol podobne ako v prvom štvrťroku najmä silný export, uviedla prezidentka štatistického úradu Ruth Brandová. Vývoz tovarov a služieb vzrástol v porovnaní s prvým štvrťrokom o 2 %. Naopak, súkromná aj vládna spotreba sa zvýšili len o 0,1 %, zatiaľ čo investície do oblastí, ako sú stroje a vozidlá, klesli.
Novú hrozbu pre oživenie ekonomiky v súčasnosti predstavuje rekordne nízka hladina vody na Rýne. Narušená preprava tovaru po vode utlmuje výrobu v niektorých odvetviach, ako je chemický priemysel. „V treťom štvrťroku vplyv nízkej hladiny vody na kľúčových vodných cestách pravdepodobne dočasne spomalí oživenie nemeckej ekonomiky,“ upozornila minulý týždeň nemecká centrálna banka. Výkon ekonomiky sa v období od júla do septembra pravdepodobne zvýši len mierne, uviedla centrálna banka v pravidelnej mesačnej správe.
Najväčšia európska ekonomika pokračovala v raste už v treťom štvrťroku po sebe. Motorom rastu bol podobne ako v prvom štvrťroku najmä silný export, uviedla prezidentka štatistického úradu Ruth Brandová. Vývoz tovarov a služieb vzrástol v porovnaní s prvým štvrťrokom o 2 %. Naopak, súkromná aj vládna spotreba sa zvýšili len o 0,1 %, zatiaľ čo investície do oblastí, ako sú stroje a vozidlá, klesli.
Novú hrozbu pre oživenie ekonomiky v súčasnosti predstavuje rekordne nízka hladina vody na Rýne. Narušená preprava tovaru po vode utlmuje výrobu v niektorých odvetviach, ako je chemický priemysel. „V treťom štvrťroku vplyv nízkej hladiny vody na kľúčových vodných cestách pravdepodobne dočasne spomalí oživenie nemeckej ekonomiky,“ upozornila minulý týždeň nemecká centrálna banka. Výkon ekonomiky sa v období od júla do septembra pravdepodobne zvýši len mierne, uviedla centrálna banka v pravidelnej mesačnej správe.