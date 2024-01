Nemecká ekonomika sa vlani podľa odhadov zmenšila o 0,3 %

Wiesbaden 30. januára (TASR) - Nemecká ekonomika sa v poslednom štvrťroku 2023 zmenšila, pričom hrubý domáci produkt v porovnaní s predchádzajúcim štvrťrokom po úprave o cenové, kalendárne a sezónne vplyvy klesol o 0,3 %. Oznámil to Spolkový štatistický úrad, ktorý v utorok potvrdil svoje skoršie údaje. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



Nemeckú ekonomiku, najväčšiu v Európskej únii, vlani zasiahla recesia a počas celého roka sa podľa odhadov zmenšila o 0,3 %. Na výkon hospodárstva negatívne vplývala vysoká inflácia a úrokové sadzby, ako aj oslabený zahraničný dopyt po nemeckom exporte.



Ekonómovia očakávajú, že aj rok 2024 bude náročný. V prvom štvrťroku by mala ekonomika opäť klesnúť, keďže krajina bojuje s mnohými problémami vrátane štrajkov v doprave a narušenia lodnej prepravy cez Červené more a Suezský prieplav.