Nemecká ekonomika sa vlani vrátila k rastu
Ekonomiku podporili najmä zvýšené výdavky vlády, ale aj domácností.
Autor TASR,aktualizované
Wiesbaden 15. januára (TASR) - Po dvoch rokoch poklesu sa nemecká ekonomika v minulom roku vrátila k rastu. Ukončiť obdobie recesie sa proexportne orientovanej ekonomike podarilo napriek zvýšeným americkým dovozným clám a slabému dopytu zo strany Číny. Tentoraz ekonomiku podporil domáci dopyt, keď vzrástli vládne výdavky aj výdavky domácností. TASR o tom informuje na základe správ agentúr DPA, AFP a Reuters, ktoré zverejnili predbežné údaje nemeckého štatistického úradu Destatis.
Štatistici vo štvrtok uviedli, že hrubý domáci produkt Nemecka vzrástol vlani o 0,2 % po tom, ako aj v poslednom kvartáli minulého roka dosiahol rast nemeckej ekonomiky 0,2 %. Na porovnanie, v roku 2024 klesla ekonomika o 0,5 % a v roku predtým o 0,9 %.
„Po dvoch rokoch recesie zaznamenala nemecká ekonomika opätovne mierny rast,“ povedala na tlačovej konferencii šéfka Destatisu Ruth Brandová. Zároveň dodala, že pod rast sa podpísali najmä vyššie výdavky domácností a vlády. Výdavky domácností vzrástli o 1,4 % a vlády o 1,5 %.
Na druhej strane, celkové investície v roku 2025 oproti predchádzajúcemu roku klesli o 0,5 %. „Výrazné zvýšenie investícií vlády, najmä na zbrojenie, nedokázalo vykompenzovať rozsah ich poklesu do strojov a zariadení,“ uviedol Destatis s tým, že pokles investícií v tejto oblasti dosiahol 2,3 %.
Rozsah rastu nemeckej ekonomiky za minulý rok nie je výrazný, očakáva sa však, že vzhľadom na rozhodnutie nemeckej vlády prudko zvýšiť výdavky na obranu a infraštruktúru by ekonomika mala pokračovať v raste aj tento rok, uviedla agentúra Reuters. Priemyselnú základňu Nemecka však môžu aj ďalšie roky negatívne ovplyvňovať štrukturálne problémy, ako sú vysoké náklady na energie a rastúca konkurencia.
