Nemecká ekonomika sa vo 4. štvrťroku zväčšila o 0,3 %
Motorom rastu v posledných mesiacoch roka boli súkromné a vládne výdavky. Štatistický úrad zároveň potvrdil svoj odhad rastu za celý rok 2025 na úrovni 0,2 %.
Autor TASR
Frankfurt nad Mohanom 30. januára (TASR) - Nemecká ekonomika sa v poslednom štvrťroku minulého roka v porovnaní s predchádzajúcim kvartálom zväčšila o 0,3 %. Oznámil to v piatok Spolkový štatistický úrad (Destatis), ktorý revidoval svoj pôvodný odhad rastu o 0,2 %. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Motorom rastu v posledných mesiacoch roka boli súkromné a vládne výdavky. Štatistický úrad zároveň potvrdil svoj odhad rastu za celý rok 2025 na úrovni 0,2 %. Najväčšia európska ekonomika sa tak tesne vyhla tretiemu roku recesie po sebe. Začiatkom tohto týždňa vláda v Berlíne znížila svoju prognózu na rok 2026, pričom očakáva, že hrubý domáci produkt vzrastie o 1 %. Miliardové vládne výdavky na infraštruktúru a obranu pravdepodobne ku koncu tohto roka poskytnú rastový impulz, hoci vláda pripúšťa, že ich vplyv sa v reálnej ekonomike výraznejšie prejaví až v roku 2027.
Hrozbu pre nemeckú exportne zameranú ekonomiku naďalej predstavuje agresívna colná politika amerického prezidenta Donalda Trumpa. Spojené štáty sú pre Nemecko najdôležitejším exportným trhom. Prepad obchodu s nimi spôsobil, že celkový nemecký vývoz sa v roku 2025 znížil už tretí rok po sebe.
