Ifo: Nemecká ekonomika smeruje na začiatku roka do recesie

Mníchov 30. januára (TASR) - Nemecká ekonomika smeruje v 1. kvartáli tohto roka do recesie. Uviedol to v utorok nemecký ekonomický inštitút Ifo s tým, že dôvodom je pokračujúci pokles dopytu prakticky vo všetkých sektoroch. Informoval o tom server RTTNews.



Šéf oddelenia prognóz v Ifo Timo Wollmershäuser povedal, že v 1. štvrťroku očakávajú pokles nemeckej ekonomiky o 0,2 %. V utorok pritom nemecký štatistický úrad zverejnil aktualizované údaje, na základe ktorých ekonomika klesla vo 4. štvrťroku minulého roka o 0,3 %.



"To znamená, že nemecká ekonomika skĺzne do recesie," povedal Wollmershäuser, čím naznačoval technickú recesiu. Tá je charakterizovaná ako medzikvartálny pokles dva štvrťroky po sebe. V 2. a 3. kvartáli ekonomika stagnovala.



Wollmershäuser v tejto súvislosti poukázal na fakt, že dopyt klesá v takmer všetkých sektoroch hospodárstva. Najvýraznejšie pritom v oblasti výroby a stavebníctva a v rámci stavebníctva v oblasti bytovej výstavby.



"Zdá sa, že reštriktívna menová politika v Európe a Severnej Amerike, ktorej cieľom je prostredníctvom vysokých úrokových sadzieb stabilizovať ceny, sa začína prejavovať v plnej miere," dodal. Navyše, na nemeckú ekonomiku na začiatku tohto roka negatívne vplýva aj vysoká chorobnosť, štrajky na železniciach a nezvyčajne chladný január.



Určitú nádej predstavuje súkromná spotreba. To naznačili tržby v maloobchode a službách, ktoré rástli počas predvianočného obdobia, aj v prvej polovici januára. Zároveň sa očakáva, že v raste budú pokračovať aj v ďalšom období 1. štvrťroka.