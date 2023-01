Nemecká ekonomika tento rok klesne o 0,3 %, očakáva zväz priemyslu

Berlín 17. januára (TASR) - Nemecká ekonomika sa v tomto roku dostane do miernej recesie, očakáva Spolkový zväz nemeckého priemyslu (BDI). TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Najväčšia európska ekonomika podľa BDI tento rok klesne o 0,3 %. Zväz varuje, že energetická kríza bude naďalej brzdiť expanziu.



Šéf BDI Siegfried Russwurm počíta s tým, že mierne negatívne trendy budú prevládať na začiatku tohto roka, na jar by sa postupne malo začať zotavovanie.



BDI prognózuje, že vývoz tovarov a služieb v tomto roku reálne stúpne o 1,0 %. Nemecký export však bude ďalej rásť slabšie ako svetový obchod, ktorý by mal podľa aktuálnej predpovede expandovať o 1,5 %, dodal Russwurm.



Podľa šéfa BDI Nemecko zaostáva za inými krajinami, kde sú ceny energií nižšie. "Náklady na energiu dlhodobo neoslabujú len energeticky náročné podniky, ale majú citeľný vplyv aj na celé hodnotové reťazce v priemysle," uviedol Russwurm a varoval pred presunom výroby z Nemecka.