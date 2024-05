Nemecká ekonomika v 1. kvartáli vzrástla, potvrdili štatistici

Wiesbaden 24. mája (TASR) - Nemecká ekonomika sa v 1. kvartáli vyhla recesii, keď v medzikvartálnom porovnaní zaznamenala mierny rast. Poukázali na to v piatok zverejnené údaje nemeckého štatistického úradu Destatis, ktorý potvrdil predbežný odhad. Informoval o tom portál RTTNews.



Hrubý domáci produkt (HDP) Nemecka vzrástol v 1. štvrťroku medzikvartálne o 0,2 %, uviedol Destatis. To je rovnaké tempo rastu, o akom úrad informoval v rýchlom odhade 30. apríla. V poslednom štvrťroku minulého roka zaznamenala nemecká ekonomika oproti predchádzajúcemu kvartálu pokles o 0,5 % a v prípade, že by v poklese pokračovala aj v prvých troch mesiacoch tohto roka, dostala by sa do technickej recesie.



Vývoj nemeckej ekonomiky podporili na začiatku roka export a tvorba hrubého fixného kapitálu v stavebníctve. Export tovarov a služieb sa zvýšil o 1,1 % a tvorba hrubého fixného kapitálu v stavebnom sektore o 2,7 %. Pomohli tak kompenzovať pokles domácej spotreby o 0,4 % a vládnych výdavkov v rovnakom rozsahu.



V medziročnom porovnaní zaznamenal HDP upravený o kalendárne vplyvy pokles o 0,2 %. Znamená to rovnaké tempo poklesu ako vo 4. štvrťroku minulého roka a v súlade s predbežnými odhadmi.