Nemecká ekonomika v 1. štvrťroku medzikvartálne klesla o 2,2 %

Wiesbaden 25. mája (TASR) - Koronakríza tvrdo zasiahla nemeckú ekonomiku a stiahla ju do recesie.



Hrubý domáci produkt (HDP) sa v 1. štvrťroku medzikvartálne na cenovo, sezónne a kalendárne upravenej báze znížil o 2,2 %, uviedol spolkový štatistický úrad a potvrdil svoj prvý odhad. To bol najprudší pokles najväčšej európskej ekonomiky od globálnej finančnej a hospodárskej krízy v rokoch 2008/2009 a druhý najprudší od znovuzjednotenia Nemecka. Hlbšiu kontrakciu zaznamenala nemecká ekonomika len v 1. kvartáli 2009, keď klesla o 4,7 %.



Súkromná spotreba a export sa v 1. kvartáli prepadli. Firmy investovali výrazne menej do strojov, vozidiel a ďalšieho vybavenia. Zvýšené stavebné investície a výdavky štátu zabránili tomu, aby ekonomika klesla ešte strmšie.



Kapitálové investície v 1. kvartáli padli o 6,9 %, súkromná spotreba o 3,2 % a export o 3,1 %. Súkromná spotreba skresala z celkového HDP 1,7 percentuálneho bodu a obchodná bilancia 0,8 bodu.



Pandémia nového koronavírusu sa rozšírila v Európe v marci a spôsobila zákaz vychádzania, zatvorenie hraníc a prijatie ďalších reštriktívnych opatrení, ktoré viedli k prepadu ekonomickej aktivity a čiastočnému uzatvoreniu ekonomiky.



Nemecká ekonomika už v posledných troch mesiacoch vlaňajška v porovnaní s 3. štvrťrokom 2019 klesla o 0,1 %. To znamená, že najväčšia európska ekonomika sa dostala na začiatku tohto roka do recesie, ktorá je definovaná ako dva medzikvartálne poklesy HDP po sebe.



V mezdiročnom porovnaní nemecký HDP v 1. kvartáli na cenovo upravenej báze klesol o 1,9 % (po +0,2 % vo 4. štvrťroku 2019) a na kalendárne upravenej báze o 2,3 %.