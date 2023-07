Nemecká ekonomika v 2. kvartáli stagnovala, zaostala za očakávaniami

Wiesbaden 28. júla (TASR) - Po dvoch štvrťrokoch poklesu sa nemecká ekonomika v 2. štvrťroku stabilizovala, uviedol v piatok vo svojom prvom odhade nemecký štatistický úrad Destatis. Napriek tomu, že v poklese v ostatnom kvartáli nepokračovala, zverejnený výsledok je horší, než sa čakalo, čo opätovne vyvolalo obavy o ďalší vývoj najväčšej európskej ekonomiky. TASR o tom informuje na základe správ agentúr DPA, AFP a Reuters.



Hrubý domáci produkt (HDP) Nemecka dosiahol v 2. štvrťroku tohto roka nulový medzikvartálny rast po tom, ako v prvých troch mesiacoch roka ekonomika klesla o 0,1 % a v poslednom štvrťroku minulého roka o 0,4 %. Nemecká ekonomika sa tak dostala v 1. štvrťroku do technickej recesie, ktorá je charakterizovaná ako medzikvartálny pokles hospodárstva dva kvartály po sebe.



V medziročnom porovnaní zaznamenalo nemecké hospodárstvo pokles o 0,2 %. To je rovnaké tempo poklesu ako v 1. kvartáli.



Napriek tomu, že medzikvartálne sa pokles v 2. štvrťroku zastavil, vývoj nemeckej ekonomiky zaostal za očakávaniami ekonómov. Tí počítali s rastom od 0,1 % až po 0,3 %. Ich obavy o stav najväčšej ekonomiky Európskej únie, ktorá výrazne doplatila na ruskú inváziu na Ukrajinu, tak pretrvávajú.



"Zdá sa, že Nemecko stále zotrváva v zóne súmraku medzi stagnáciou a recesiou," povedal Carsten Brzeski z ING. Podobne sa vyjadril Jens-Oliver Niklasch z krajinskej banky LBBW (Landesbank Baden-Württemberg), podľa ktorého smeruje nemecké hospodárstvo v 3. kvartáli opäť do poklesu a pokles by mala ekonomika zaznamenať aj za celý rok 2023. S tým počíta aj nemecká centrálna banka, ktorá pokles ekonomiky očakáva tento rok na úrovni 0,3 % a rovnakú prognózu zverejnil aj Medzinárodný menový fond.