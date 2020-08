Nemecká ekonomika v 2. štvrťroku klesla menej, ako sa očakávalo

Wiesbaden 25. augusta (TASR) - Nemecká ekonomika v 2. štvrťroku klesla menej, ako naznačili predbežné údaje. Napriek tomu to bol jej najstrmší pád v histórii štatistík. Dôvodom boli blokády na zabránenie šírenia pandémie nového koronavírusu. Informoval o tom v utorok spolkový štatistický úrad Destatis.



Podľa spresnených štatistík sa hrubý domáci produkt (HDP) najväčšej európskej ekonomiky za tri mesiace do konca júna znížil o 9,7 % po poklese o 2 % v prvých troch mesiacoch roka. Destatis pritom 30. júla v predbežnom odhade uviedol, že v 2. štvrťroku sa HDP Nemecka prepadol medzikvartálne o 10,1 %.



Napriek lepšiemu konečnému výsledku išlo o oveľa väčší pokles ako o 4,7 % počas kulminovania finančnej a hospodárskej krízy pred vyše 10 rokmi, a najstrmší pád HDP v histórii kvartálnych údajov, ktoré sa začali zverejňovať v roku 1970.



V medziročnom porovnaní sa HDP znížil v 2. štvrťroku o 11,3 % po poklese o 2,2 % v 1. kvartáli. To je tiež o niečo lepší výsledok ako jeho pád o 11,7 % v predbežnom odhade.



Aj po očistení od cenových vplyvov nemecká ekonomika v období apríl-jún medziročne klesla o 11,3 % a nie o 11,7 %.



Štatistiky tiež ukázali, že výdavky domácností sa v 2. štvrťroku znížili o 10,9 %, zatiaľ čo vládne výdavky vzrástli o 1,5 %.



Tvorba hrubého fixného kapitálu klesla o 7,9 %, export o 20,3 % a import o 16 %.



Zvýšené výdavky vlády zároveň viedli k deficitu verejných financií v 1. polroku 2020 vo výške 3,2 % HDP. V rovnakom období minulého roka malo Nemecko prebytok 2,7 % HDP.