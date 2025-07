Nemecká ekonomika v 2. štvrťroku klesla

Wiesbaden 30. júla (TASR) - Nemecká ekonomika v 2. štvrťroku 2025 medzikvartálne klesla, keďže dopyt zo Spojených štátov sa spomalil po mesiacoch silných nákupov pred zavedením ciel. Ukázali to v stredu predbežné údaje spolkového štatistického úradu Destatis. TASR o tom informuje na základe správ AFP a Reuters.



Hrubý domáci produkt (HDP) najväčšej európskej ekonomiky za tri mesiace do konca júna klesol o 0,1 % oproti 1. štvrťroku, keď medzikvartálne vzrástol o 0,3 %, informoval Destatis. Analytici, ktorých oslovila spoločnosť FactSet, očakávali nulový rast HDP medzi aprílom a júnom.



Ide o prvý medzikvartálny pokles nemeckej ekonomiky od 2. štvrťroka 2024. Prispeli k tomu najmä znížené investície do zariadení a v stavebníctve. Súkromná a vládna spotreba však naďalej rástli, čím čiastočne zmiernili pokles ekonomiky.



V medziročnom porovnaní sa HDP po úprave o kalendárne vplyvy o zvýšil 0,4 %. Destatis má zverejniť podrobné výsledky za 2. štvrťrok 22. augusta.