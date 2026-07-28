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Nemecká ekonomika v 2. štvrťroku pravdepodobne mierne vzrástla
Očakávalo sa, že tento rok zaznamená výraznejšie zotavenie po tom, ako vláda schválila mimoriadny
Autor TASR,aktualizované
Frankfurt nad Mohanom 28. júla (TASR) - Nemecká ekonomika vykázala v 2. štvrťroku pravdepodobne mierny rast, napriek komplikáciám spôsobeným vojnou na Blízkom východe. Uviedla to v utorok v najnovšej správe nemecká centrálna banka Bundesbank, ktorá poukázala na dostatočne odolný priemyselný sektor, ako aj pokračujúce výdavky spotrebiteľov. TASR o tom informuje na základe správ agentúr DPA a Reuters.
Najväčšia ekonomika Európskej únie zaznamenala vlani po dvoch predchádzajúcich rokoch poklesu rast, dosiahol však iba 0,2 %. Očakávalo sa, že tento rok zaznamená výraznejšie zotavenie po tom, ako vláda schválila mimoriadny balík výdavkov na obranu a infraštruktúru. Veľkú časť z očakávaného rozmachu však vymazala vojna na Blízkom východe, ktorú vyvolal útok USA a Izraela na Irán 28. februára. Tá zvýšila ceny energií a komodít. Ekonómovia oslovení agentúrou Reuters uviedli, že v prípade nemeckej ekonomiky očakávajú za 2. štvrťrok medzikvartálny rast iba o 0,1 %.
Ani podľa Bundesbank tempo rastu výrazné nebude. V najnovšej správe uviedla, že „reálny HDP na sezónne upravenej báze zaznamenal v 2. štvrťroku pravdepodobne mierny rast“. Podľa nej „priemysel vykazuje odolnosť, navyše, rastúce ceny energií zatiaľ neodradili Nemcov od nákupov“. Nemecký štatistický úrad zverejní oficiálny predbežný odhad vývoja nemeckej ekonomiky za 2. kvartál vo štvrtok 30. júla.
Odhad na celý rok 2026, ktorý Bundesbank zverejnila v júni, počíta s 0,5-percentným rastom ekonomiky. Na budúci rok by sa tempo rastu malo mierne zrýchliť na 0,8 %. Prognóza nemeckej centrálnej banky je tak o niečo pesimistickejšia než odhady vývoja nemeckej ekonomiky zo strany Medzinárodného menového fondu (MMF). Ten počíta tento rok s rastom o 0,7 % a v roku 2027 predpokladá zrýchlenie rastu HDP Nemecka na 1 %.
Najväčšia ekonomika Európskej únie zaznamenala vlani po dvoch predchádzajúcich rokoch poklesu rast, dosiahol však iba 0,2 %. Očakávalo sa, že tento rok zaznamená výraznejšie zotavenie po tom, ako vláda schválila mimoriadny balík výdavkov na obranu a infraštruktúru. Veľkú časť z očakávaného rozmachu však vymazala vojna na Blízkom východe, ktorú vyvolal útok USA a Izraela na Irán 28. februára. Tá zvýšila ceny energií a komodít. Ekonómovia oslovení agentúrou Reuters uviedli, že v prípade nemeckej ekonomiky očakávajú za 2. štvrťrok medzikvartálny rast iba o 0,1 %.
Ani podľa Bundesbank tempo rastu výrazné nebude. V najnovšej správe uviedla, že „reálny HDP na sezónne upravenej báze zaznamenal v 2. štvrťroku pravdepodobne mierny rast“. Podľa nej „priemysel vykazuje odolnosť, navyše, rastúce ceny energií zatiaľ neodradili Nemcov od nákupov“. Nemecký štatistický úrad zverejní oficiálny predbežný odhad vývoja nemeckej ekonomiky za 2. kvartál vo štvrtok 30. júla.
Odhad na celý rok 2026, ktorý Bundesbank zverejnila v júni, počíta s 0,5-percentným rastom ekonomiky. Na budúci rok by sa tempo rastu malo mierne zrýchliť na 0,8 %. Prognóza nemeckej centrálnej banky je tak o niečo pesimistickejšia než odhady vývoja nemeckej ekonomiky zo strany Medzinárodného menového fondu (MMF). Ten počíta tento rok s rastom o 0,7 % a v roku 2027 predpokladá zrýchlenie rastu HDP Nemecka na 1 %.