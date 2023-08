Nemecká ekonomika v 2. štvrťroku stagnovala

Berlín 25. augusta (TASR) - Nemecká ekonomika v druhom kvartáli v porovnaní s predchádzajúcimi troma mesiacmi stagnovala. Oznámil to v piatok nemecký štatistický úrad, ktorý potvrdil svoje predbežné údaje. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



V medziročnom porovnaní hrubý domáci produkt (HDP) krajiny klesol o 0,2 %. Na medzikvartálnej báze sa HDP Nemecka zmenšil tak v poslednom štvrťroku uplynulého, ako aj v prvom štvrťroku tohto roka, čo najväčšiu európsku ekonomiku stiahlo do recesie.



Spotreba nemeckých domácnosti za tri mesiace do konca júna 2023 zaznamenala nulový rast a vládne výdavky sa zvýšili o 0,1 %. Rast bol minimálny aj v prípade kapitálových investícií, zatiaľ čo export klesol o 1,1 %.



Nemecká centrálna banka v pondelok (21. 8.) oznámila, že v treťom štvrťroku neočakáva výraznejšiu zmenu dynamiky hospodárskeho rastu. Odolný trh práce, rastúce mzdy a klesajúca inflácia by mali podporiť súkromnú spotrebu, priemyselná výroba však pravdepodobne zostane slabá v dôsledku utlmeného dopytu v zahraničí, uviedla Bundesbank vo svojej mesačnej správe.