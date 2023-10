Nemecká ekonomika v 3. kvartáli mierne klesla, recesii sa však vyhla

Wiesbaden 30. októbra (TASR) - Nemecká ekonomika klesla v 3. štvrťroku o 0,1 %, čo je výrazne slabšie tempo poklesu, než sa očakávalo. Navyše za 2. aj 1. kvartál boli údaje revidované smerom nahor, čo znamená, že nemecká ekonomika v tomto roku do recesie neskĺzla. Uviedol to v pondelok nemecký štatistický úrad Destatis. TASR o tom informuje na základe správ agentúr DPA a AFP a portálu tradingeconomics.



Destatis zverejnil, že v 3. kvartáli klesol nemecký hrubý domáci produkt (HDP) upravený o sezónne a kalendárne vplyvy medzikvartálne o 0,1 %. Analytici pritom počítali s poklesom o 0,2 až 0,3 %. Pod pokles sa veľkou mierou podpísala domáca spotreba, ktorú negatívne ovplyvňuje inflácia a vysoké úrokové sadzby.



Okrem toho spresnené údaje za predchádzajúce kvartály ukázali, že vývoj nemeckej ekonomiky od začiatku roka bol priaznivejší, než sa pôvodne udávalo. Ako Destatis informoval, ekonomika za obdobie od apríla do konca júna medzištvrťročne vzrástla o 0,1 %, zatiaľ čo úrad pôvodne uvádzal stagnáciu, a v 1. kvartáli stagnovala, pričom pôvodné údaje poukazovali na pokles. To znamená, že nemecká ekonomika v tomto roku do technickej recesie neskĺzla.