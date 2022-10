Nemecká ekonomika v 3. kvartáli prekvapujúco rástla

Berlín 28. októbra (TASR) - Nemecká ekonomika, najväčšia v Európe, v 3. štvrťroku nečakane vzrástla, medzikvartálne o 0,3 % po slabej expanzii o 0,1 % v predchádzajúcich troch mesiacoch. Prekonala tak odhady trhu, ktorý očakával jej pokles, keďže čelí vysokej inflácii a energetickej kríze. Ukázali to predbežné údaje spolkového štatistického úradu Destatis. TASR o tom informuje na základe správy AFP.



To posilnilo nádej, že eurozóna sa tiež vyhla recesii, keďže nemecká ekonomika prekonalo očakávania a neklesla o 0,2 %, ako jej predpovedali analytici, aj keď sa rast vo Francúzsku a Španielsku dramaticky spomalil.



Údaje Destatisu odhalili, že jediným hnacím motorom najväčšieho európskeho hospodárstva boli v uplynulom štvrťroku výdavky na súkromnú spotrebu. Na druhej strane to signalizuje, že spotreba zostáva odolná napriek nedávnemu masívnemu nárastu cien potravín a energií.



Nemecko však aj naďalej zápasí s pokračujúcimi dôsledkami pandémie ochorenia COVID-19, problémami s dodávateľskými reťazcami, oslabením vonkajšieho dopytu, rastúcimi cenami a vojnou na Ukrajine.



V medziročnom porovnaní sa hrubý domáci produkt (HDP) Nemecka v období júl-september zvýšil o 1,2 % a tiež prekonal odhady analytikov, ktorí predpovedali jeho nárast o 0,8 %.



Celkové vyhliadky pre najväčšiu európsku ekonomiku však zostávajú pochmúrne, keďže následky ruskej vojny na Ukrajine si vyberajú svoju daň.



"Dnešné pozitívne údaje o raste sú vítaným prekvapením. Neznamená to však, že nemecká ekonomika bude schopná zabrániť recesii," uviedol ekonóm ING Carsten Brzeski. "Recesia bola len oddialená, nie zrušená," dodal.



Nemecko bolo pred vojnou na Ukrajine silne závislé na ruskom plyne a krok Moskvy, ktorá úplne zastavila tok plynu cez kľúčový plynovod Nord Stream 1, vyvolal obavy z nedostatku energie túto zimu a raketovo rastúcich účtov za kúrenie.



Rekordne vysoká septembrová inflácia na úrovni 10 % situáciu zhoršila, keďže okresáva kúpnu silu spotrebiteľov.



A zatiaľ čo nemecká vláda navrhuje dotácie na plyn, centrálna Bundesbank predpovedá túto zimu "výrazný" pokles HDP. Nemecká vláda očakáva v roku 2023 pokles ekonomiky o 0,4 %.