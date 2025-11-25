< sekcia Ekonomika
Nemecká ekonomika v 3. štvrťroku 2025 stagnovala
Spresnené údaje spolkového štatistického úradu Destatis potvrdili predbežný odhad.
Autor TASR
Wiesbaden 25. novembra (TASR) - Nemecká ekonomika v 3. štvrťroku 2025 stagnovala v porovnaní s predchádzajúcimi tromi mesiacmi. Ukázali to v utorok spresnené údaje spolkového štatistického úradu Destatis, ktoré potvrdili predbežný odhad. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.
Hrubý domáci produkt (HDP) Nemecka, upravený o sezónne a kalendárne vplyvy, nezaznamenal v období júl - september 2025 žiadny medzikvartálny rast po poklese o 0,2 % v 2. štvrťroku, uviedol Destatis.
Štatistiky ďalej ukázali mierne zlepšenie tvorby hrubého fixného kapitálu v 3. štvrťroku (0,3 % oproti -1,1 % v 2. štvrťroku), spolu so silnejšími vládnymi výdavkami (0,8 % oproti 0,2 %) a pozitívnym príspevkom zásob. To pomohlo kompenzovať slabé stránky v iných oblastiach, ako je súkromná spotreba, ktorá klesla o 0,3 % po zvýšení o 0,1 % v predchádzajúcich troch mesiacoch. Aj čistý obchod mal negatívny príspevok k HDP vo výške 0,3 percentuálneho bodu, keďže vývoz klesol (-0,7 % oproti 0,3 %) v dôsledku amerických ciel a dovoz sa zastavil (oproti -0,2 %).
V medziročnom porovnaní sa HDP najväčšej európskej ekonomiky v 3. štvrťroku 2025 zvýšil o 0,3 %, čo bolo rovnaké tempo rastu ako v 2. štvrťroku.
Do budúcnosti sa predpokladá rast HDP na úrovni 1,3 % v roku 2026 a 1,4 % v roku 2027, podporený vyššími verejnými výdavkami, pravdepodobne vďaka špeciálnym fondom na infraštruktúru a zvýšeným výdavkom na obranu.
