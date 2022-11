Nemecká ekonomika v 3. štvrťroku medzikvartálne vzrástla o 0,4 %

Berlín 25. novembra (TASR) - Nemecká ekonomika rástla v uplynulo kvartáli rýchlejšie, než sa predpokladalo.



Hrubý domáci produkt (HDP) sa počas troch mesiacoch od júla do konca septembra 2022 po úprave o cenové, sezónne a kalendárne vplyvy medzikvartálne zvýšil o 0,4 % po +0,1 % v 2. štvrťroku, uviedol spolkový štatistický úrad Destatis a revidoval svoj prvý odhad, ktorý počítal s expanziou o 0,3 %.



V medziročnom porovnaní najväčšia európska ekonomika v 3. kvartáli po úprave o cenové vplyvy vzrástla o 1,2 % a po úprave o cenové a kalendárne vplyvy o 1,3 %.



Motorom expanzie v uplynulom kvartáli boli podľa Destatisu predovšetkým výdavky na súkromnú spotrebu. Aj napriek pokračujúcej vysokej inflácii a energetickej kríze spotrebitelia využili zrušenie takmer všetkých protipadnemických reštrikcií, aby napríklad viac cestovali či nakupovali.



Výdavky na súkromnú spotrebu v porovnaní s predchádzajúcim kvartálom celkovo stúpli o 1 %. Verejné výdavky stagnovali. Stavebné výdavky klesli o 1,4 % a výdavky do vybavenia, ako sú stroje či vozidlá, stúpli o 2,7 %.



Zahraničný obchod sa aj napriek napätej medzinárodnej situácii oživil vďaka vysokým objednávkam a zlepšenému fungovaniu globálnych dodávateľských reťazcov. Export medzikvartálne vzrástol o 2 % a import až o 2,4 %.



HDP bol v porovnaní so 4. kvartálom 2019, ktorý bol posledným štvrťrokom pred začiatkom koronakrízy, vyšší o 0,3 % sa prvýkrát sa dostal nad predkrízovú úroveň.