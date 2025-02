Nemecká ekonomika v 4. štvrťroku klesla o 0,2 %

Wiesbaden 25. februára (TASR) - Slabý vývoz a pokles výroby v automobilovom a strojárskom sektore v závere minulého roka zaťažili nemeckú ekonomiku. Hrubý domáci produkt (HDP) sa vo štvrtom štvrťroku 2024 v porovnaní s predchádzajúcimi tromi mesiacmi znížil o 0,2 %, oznámil v utorok nemecký štatistický úrad, čím potvrdil svoj pôvodný odhad. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



Zatiaľ čo výdavky spotrebiteľov a verejnej správy na konci roka vzrástli, vývoz v predchádzajúcom štvrťroku klesol o 2,2 %. Výraznejší prepad exportu štatistici naposledy zaznamenali v druhom štvrťroku 2020. Okrem toho sa už piatykrát za sebou znížili investície do zariadení, najmä do strojov, prístrojov a vozidiel, zatiaľ čo investície do stavebníctva vďaka miernemu počasiu vzrástli.



Hospodársky pokles sa naďalej prejavuje na slabšom výkone priemyslu. Produkcia v nemeckom spracovateľskom odvetví v posledných troch mesiacoch roka klesla o 0,6 %, pričom sa znížila už siedmy štvrťrok po sebe. Výroba prudko oslabila najmä v automobilovom a strojárskom sektore.



Najväčšia európska ekonomika čelí hlbokej kríze. V roku 2024 sa HDP znížil o 0,2 %, čo bol pokles už v druhom roku po sebe. Na rok 2025 vláda v Berlíne a poprední ekonómovia očakávajú prinajlepšom len minimálny rast.