Wiesbaden 14. januára (TASR) - Nemecká ekonomika v roku 2020 klesla o 5 %, najviac od finančnej a hospodárskej krízy v rokoch 2008 a 2009. Mierne však prekonala očakávania analytikov, ktorí jej predpovedali pokles o 5,1 %. Ukázal to vo štvrtok predbežný odhad spolkového štatistického úradu Destatis.



Dôvodom vlaňajšieho poklesu najväčšieho európskeho hospodárstva bola pandémia nového koronavírusu, ktorá podľa Destatisu zasiahla takmer všetky jeho odvetvia. Blokády a reštrikcie na zastavenie šírenia vírusu sa však najviac dotkli sektora služieb.



Naposledy sa výkon nemeckej ekonomiky tak strmo znížil v roku 2009, keď sa jej hrubý domáci produkt (HDP) prepadol o 5,7 %. Na ilustráciu, v roku 2019 sa HDP Nemecka zvýšil o 0,6 %.



Štatistiky tiež ukázali, že výkon priemyslu bez stavebníctva, ktorý sa podieľa o niečo viac ako štvrtinou na celkovom výkone ekonomiky, sa v roku 2020 znížil o 9,7 %, pričom výrobný sektor vykázal pokles o 10,4 %. Iba stavebníctvo zaznamenalo vlani rast o 1,4 %.



Obzvlášť výrazný pokles vykázal minulý rok sektor služieb vrátane kultúrnych a športových podujatí, a to o 11,3 %.



Destatis ďalej uviedol, že výdavky nemeckých spotrebiteľov sa minulý rok znížili o 6 % a fixné investície klesli o 3,5 %, z toho investície do zariadení sa prepadli o 12,5 %.



A zároveň, čistý zahraničný dopyt negatívne prispel k HDP, keďže vývoz aj dovoz klesli, prvýkrát od roku 2009.



Vládna spotreba však rástla minulý rok rýchlejšie, a to o 3,4 % po zvýšení o 2,7 % v roku 2019, v dôsledku väčších výdavkov na ochranné pracovné prostriedky a nemocničné služby.