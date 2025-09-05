Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
5. september 2025
Nemecká ekonomika v roku 2025 vzrastie o 0,2 %

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Berlínsky inštitút pre hospodársky výskum DIW v piatok mierne zhoršil prognózu pre nemeckú ekonomiku.

Autor TASR
Berlín 5. septembra (TASR) - Berlínsky inštitút pre hospodársky výskum DIW v piatok mierne zhoršil prognózu pre nemeckú ekonomiku. Najnovšie tak očakáva, že sa hrubý domáci produkt (HDP) Nemecka v tomto roku zvýši o 0,2 % namiesto o 0,3 %, ktoré predpovedal v júni. TASR o tom informuje na základe správy portálu businesstimes.

Inštitút skonštatoval, že nemecká ekonomika vykazuje prvé známky oživenia z dlhotrvajúceho poklesu. A to nie vďaka silnému zahraničnému obchodu, ale vďaka domácim silám, predovšetkým vďaka expanzii verejného sektora, povedala hlavná ekonómka DIW Geraldine Dany-Knedliková.

DIW očakáva, že zotavovanie ekonomiky podporí tiež balík verejných financií do infraštruktúry a klimatických projektov, ako aj zvýšené výdavky na obranu a daňové stimuly určené na podporu firemných investícií.

DIW predpokladá, že tempo rastu HDP Nemecka sa v roku 2026 zrýchli na 1,7 % a v roku 2027 dosiahne 1,8 %. Počas tohto obdobia sa očakáva, že hlavným motorom rastu sa stane domáci dopyt, ktorý pomôže kompenzovať klesajúce príspevky čistého obchodu.
