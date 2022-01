Nemecká ekonomika vo 4. kvartáli klesla viac, ako sa čakalo

Wiesbaden 28. januára (TASR) – Nemecká ekonomika v posledných troch mesiacoch 2021 medzikvartálne klesla viac, ako sa čakalo. Hrubý domáci produkt (HDP) Nemecka sa v období október - december 2021 znížil o 0,7 % oproti predchádzajúcim trom mesiacom.



Výkon nemeckého hospodárstva v uplynulom štvrťroku zasiahli problémy v dodávateľských reťazcoch, ktoré brzdili výrobu, aj obnovenie obmedzení v súvislosti so štvrtou vlnou pandémie nového koronavírusu, ktoré negatívne ovplyvnilo výdavky domácností.



"Po tom, čo produkcia v lete vzrástla napriek napätej situácii s dodávkami a nedostatku materiálov, bolo oživenie nemeckej ekonomiky zastavené v dôsledku štvrtej vlny pandémie koronavírusu a prísnejších zdravotných obmedzení," uviedol vo vyhlásení Destatis.



Pokles HDP v období október-december 2021 bol prvý za tri štvrťroky.



Za celý rok 2021 nemecká ekonomika vzrástla o 2,8 % podľa aktualizovaných údajov Destatistu, čo je o niečo viac ako pôvodný odhad na úrovni 2,7 %. Vláda v Berlíne už znížila svoje prognózy rastu v roku 2022 na 3,6 % zo 4,1 %, keďže začiatok roka poznačilo šírenie variantu omikron nového koronvírusu, ktoré zasiahlo najmä sektor služieb, uviedlo v správe ministerstvo hospodárstva.



Vzhľadom na to, že v dohľadnom čase nemožno očakávať uvoľnenie pandemických obmedzení a problémy v dodávateľských reťazcoch sa stále nekončia, najväčšej európskej ekonomike hrozí pokles aj v súčasnom 1. štvrťroku, čo by znamenalo recesiu, už druhú od začiatku pandémie v roku 2020.



"Vysoké ceny energií budú naďalej zaťažovať súkromnú spotrebu, aj keď sa v najbližších týždňoch zrušia sociálne obmedzenia," upozornil Carsten Brzeski, ekonóm ING, čo podľa neho zvyšuje pravdepodobnosť recesie.



Minister zdravotníctva Karl Lauterbach predpovedal, že súčasná vlna pandémie vyvrcholí až v polovici februára. To ponecháva malý priestor na uvoľnenie obmedzení, aj keď počet hospitalizácií zostáva pod kontrolou.



A zároveň problémy s dodávkami, ktoré vlani brzdili výrobný sektor v Nemecku, sa zmierňujú len pomaly, pričom šírenie omikronu v Ázii vyvoláva obavy.



Akútny nedostatok polovodičov, kľúčového komponentu v konvenčných aj elektrických vozidlách, viedol vlani k odstávkam výroby v nemeckých automobilkách a podľa priemyselných skupín spôsobil pokles predaja áut v Nemecku o 10,1 %.