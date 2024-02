Wiesbaden 23. februára (TASR) - Nemecká ekonomika vo 4. štvrťroku klesla tak, ako to naznačili predbežné údaje. Dôvodom boli rastúce ceny, zvýšené náklady na pôžičky a slabý dopyt, čo ovplyvnilo najmä výrobný a stavebný sektor. Ukázali to v piatok revidované údaje spolkového štatistického úradu Destatis. TASR o tom informuje na základe správ portálov businesstimes a RTTNews.



Hrubý domáci produkt (HDP) Nemecka sa za tri mesiace do konca decembra 2023 znížil medzikvartálne o 0,3 % po stagnácii v predchádzajúcich dvoch štvrťrokoch. Tento výsledok sa zhoduje s predbežným odhadom z 30. januára.



Štatistiky ukázali, že výdavky domácností v najväčšej európskej ekonomike v posledných troch mesiacoch 2023 vzrástli o 0,2 % a spotreba vlády stúpla o 0,3 %. Tvorba hrubého fixného kapitálu však klesla o 1,9 %, predovšetkým v dôsledku zníženia investícií v stavebníctve (-1,7 %) a investícií do strojov a zariadení (-3,5 %).



Vývoz sa v sledovanom období znížil o 1,6 % a dovoz o 1,7 %. Utlmený zahraničný dopyt, pretrvávajúce geopolitické napätie, ako aj vysoké ceny energií prispeli k oslabeniu obchodu s tovarom, uviedol Destatis.



V medziročnom porovnaní sa HDP Nemecka vo 4. štvrťroku 2023 znížil o 0,2 % po poklese o 0,3 % v 3. kvartáli.



Za celý rok 2023 klesol výkon nemeckej ekonomiky o 0,3 %.



"Nemecká ekonomika skončila rok 2023 v zápornom pásme," uviedla predsedníčka Spolkového štatistického úradu Ruth Brandová.



"V poslednom štvrťroku mali klesajúce investície tlmiaci vplyv na ekonomickú aktivitu, zatiaľ čo spotreba mierne vzrástla," dodala Brandová.