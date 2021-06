Berlín 1. júna (TASR) - Nemecká ekonomika vzrastie v tomto roku o 3,4 % až 3,7 %, očakáva spolkový minister hospodárstva Peter Altmaier. To znamená, že vyhliadky najväčšej európskej ekonomiky sa zlepšujú. Spolková vláda ešte na konci apríla počítala s expanziou o 3,5 %.



"Celkovo nemecká ekonomika do konca tohto roka opätovne získa svoju silu spred pandémie. To je dôvod na optimizmus," povedal Altmaier pred zahraničnými novinármi. "Očakávame, že nemecká ekonomika v tomto roku vzrastie o 3,4 % až 3,7 %. Ak by sa všetko vyvíjalo veľmi dobre, možno o desatinu alebo dve viac. A na budúci rok počítame s rastom o 4 %," dodal.



Na konci apríla vláda zvýšila svoju predpoveď rastu v tomto roku na 3,5 % z 3 %. V minulom roku nemecká ekonomika klesla o 5 %.