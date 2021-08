Wiesbaden 24. augusta (TASR) - Nemecká ekonomika vzrástla v 2. kvartáli viac, ako naznačil rýchly odhad. Podporili ju výdavky štátu aj súkromná spotreba po zmiernení obmedzení na zastavenie šírenia pandémie ochorenia COVID-19. Oznámil to v utorok spolkový štatistický úrad Destatis v rámci revízie predbežných údajov.



Podľa spresnených výsledkov sa hrubý domáci produkt (HDP) Nemecka za tri mesiace do konca júna 2021 po úprave o sezónne a kalendárne vplyvy zvýšil medzikvartálne o 1,6 %. To je o niečo lepší výsledok ako naznačil rýchly odhad, podľa ktorého mal stúpnuť o 1,5 % po poklese o 2 % v prvých troch mesiacoch roka, keď boli zavedené prísne protipandemické obmedzenia.



Zmiernenie obmedzení viedlo k oživeniu súkromnej spotreby, ktorá v 2. štvrťroku stúpla o 3,2 % po poklese o 5,2 % v 1. kvartáli. Aj verejné výdavky sa v sledovanom období zotavili a vzrástli o 1,8 %, zatiaľ čo v prvých troch mesiacoch roka klesli o 0,7 %. Podobne aj tvorba hrubého fixného kapitálu sa v 2. kvartáli zvýšila o 0,5 %, kým v 1. štvrťroku ešte klesla o 0,7 %.



Destatis uviedol tiež, že rast exportu sa v období apríl-jún spomalil na 0,5 % z 1,4 % v 1. štvrťroku a v prípade importu jeho tempo kleslo na 2,1 % zo 4,2 %.



V medziročnom porovnaní sa výkon najväčšej európskej ekonomiky v 2. štvrťroku 2021 zvýšil o 9,4 %, čo je tiež viac ako jej nárast o 9,2 % pri rýchlom odhade.