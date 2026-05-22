Nemecká ekonomika zrýchlila v 1. kvartáli tempo rastu na ročné maximum
Autor TASR
Wiesbaden 22. mája (TASR) - Nemecká ekonomika zrýchlila v 1. štvrťroku tohto roka tempo rastu, pričom rast dosiahol najvyššiu úroveň za posledný rok. Uviedol to v piatok nemecký štatistický úrad Destatis, ktorý zverejnil spresnené údaje. Tie potvrdili odhad z konca apríla. Informoval o tom portál tradingeconomics.
Hrubý domáci produkt (HDP) Nemecka vzrástol v prvých troch mesiacoch tohto roka medzikvartálne o 0,3 % po 0,2-percentnom raste v poslednom štvrťroku minulého roka. Štatistici tak potvrdili predbežný odhad z 30. apríla, ktorý zároveň predstavuje najvýraznejšie tempo rastu nemeckého hospodárstva od 1. štvrťroka 2025.
Ekonomiku podporil najmä externý dopyt. Vývoz vzrástol medzikvartálne o 3,3 %, zatiaľ čo v poslednom štvrťroku minulého roka klesol o 1,5 %. Naopak, rast dovozu sa spomalil. Vo 4. kvartáli 2025 vzrástol o 1 %, za prvé tri mesiace tohto roka sa však tempo rastu spomalilo na 0,1 %.
Vývoj v zahraničnom obchode tak kompenzoval spomalenie rastu vládnych výdavkov, ako aj výdavkov spotrebiteľov. Výdavky vlády vzrástli v 1. kvartáli o 1,1 % po 1,5-percentnom raste v závere minulého roka a v prípade spotrebiteľov vykázali nulový rast, zatiaľ čo vo 4. štvrťroku vzrástli o 0,6 %.
Na medziročnej báze zaznamenala nemecká ekonomika v 1. kvartáli rast o 0,4 %. Pokračovala tak v rovnakom tempe rastu ako v závere minulého roka.
