Nemecká fabrika Tesly by mohla začať s výrobou aut už v októbri

Berlín 14. augusta (TASR) - Výkonný riaditeľ americkej automobilky Tesla Elon Musk vyjadril nádej, že jeho nemecká fabrika Gigafactory neďaleko Berlína bude môcť začať vyrábať autá v októbri alebo krátko na to.



Tesla musela odložiť očakávané spustenie výroby na koniec minulého roka, za príčinu označila byrokratické prekážky v Nemecku. "Dúfame, že získame povolenie a budeme môcť možno v októbri vyrobiť prvé autá, ak budeme mať šťastie," cituje Muska agentúra Reuters. Úrad pre ochranu životného prostredia spolkovej krajiny Brandenbursko ešte musí dať projektu definitívne povolenie, preto nie je vylúčený ďalší odklad, dokonca až do budúceho roka.



Projekt navyše čelil odporu verejnosti pre obavy o životné prostredie. Verejnosť poukazovala najmä na to, že areál továrne sa čiastočne prekrýva s ochranným pásmom pre zdroj pitnej vody a naviac hraničí s chránenou prírodnou oblasťou.