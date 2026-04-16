Nemecká firma Bosch vykázala za rok 2025 prvú stratu od svetovej krízy
Výsledky výrazne ovplyvnili náklady spojené s rušením pracovných miest.
Autor TASR
Gerlingen 16. apríla (TASR) - Nemecký priemyselný koncern Bosch oznámil za minulý rok stratu, prvú od svetovej finančnej krízy pred 16 rokmi. Ako dôvod spoločnosť uviedla najmä náklady spojené s rušením pracovných miest, okrem toho však aj vyššie americké dovozné clá. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Finančný riaditeľ spoločnosti Markus Forschner uviedol, že za rok 2025 zaznamenal Bosch čistú stratu 400 miliónov eur. Na rastúce problémy poukázali už výsledky za rok 2024, keď čistý zisk klesol zhruba o polovicu. Stále však bola spoločnosť v zisku, ktorý dosiahol približne 1,3 miliardy eur. Pred minulým rokom vykázal Bosch stratu počas svetovej finančnej krízy v roku 2009.
Výsledky výrazne ovplyvnili náklady spojené s rušením pracovných miest. Tie predstavujú zhruba 2,7 miliardy eur, pričom firma ich bude vyplácať postupne počas nasledujúcich rokov. Negatívne sa na výsledkoch spoločnosti odrazili aj nepriaznivé kurzové vplyvy, vysoké vstupné náklady a dodatočné clá, ktoré zaviedli po nástupe Donalda Trumpa do úradu prezidenta Spojené štáty.
Upravený zisk pred úrokmi a zdanením (EBIT) sa vlani prepadol o takmer polovicu. Dosiahol 1,8 miliardy eur, čo oproti roku 2024 predstavuje pokles o 42 %.
S cieľom zlepšiť pozíciu firmy manažment spoločnosti na čele s generálnym riaditeľom Stefanom Hartungom pristúpil k reštrukturalizácii, ktorej súčasťou je aj výrazná redukcia počtu zamestnancov. Tých plánuje Bosch prepustiť približne 20.000. Ku koncu minulého roka zamestnávala spoločnosť celosvetovo 412.774 ľudí, o 5085 menej než na konci roka 2024.
