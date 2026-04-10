Nemecká inflácia sa v marci zvýšila na 2,7 %
Spolkový štatistický úrad Destatis potvrdil svoj predbežný odhad.
Autor TASR
Wiesbaden 10. apríla (TASR) - Medziročné tempo rastu spotrebiteľských cien v Nemecku sa v marci zrýchlilo na 2,7 % z februárových 1,9 %. Uviedol to v piatok spolkový štatistický úrad Destatis, ktorý tak potvrdil svoj predbežný odhad. TASR o tom informuje na základe správy portálu tradingeconomics.
Marcová nemecká medziročná inflácia bola najvyššia od januára 2024. Nahor ju posunulo najmä prudké zdraženie energií, ktorých ceny celkovo vzrástli o 7,2 %. Pohonné látky pritom zdraželi až o 20 % a ľahký vykurovací olej o 44,4 %. Spôsobil to konflikt na Blízkom východe.
Tovary v Nemecku v marci medziročne zdraželi o 2,3 %. Rast cien potravín sa však zmiernil na 0,9 % z februárových 1,1 %, keďže výrazný rast cien cukru, džemu, medu a cukroviniek (6,1 %) kompenzoval pokles cien tukov a olejov (-17,6 %). Ceny v sektore služieb stúpli o 3,2 %.
Jadrová inflácia, ktorá nezahŕňa volatilné ceny energií a potravín, mierne klesla, a to na 2,3 % z februárovej úrovne 2,5 %. Medzimesačne sa nemecké spotrebiteľské ceny v marci zvýšili o 1,1 % po tom, ako vo februári oproti januáru stúpli o 0,2 %.
