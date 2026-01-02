< sekcia Ekonomika
Nemecká obchodná komora: Nemecko potrebuje zmenu energetickej politiky
Najväčšej európskej ekonomike hrozí deindustrializácia, čo by malo absurdné dôsledky, varoval prezident komory Peter Adrian.
Autor TASR
Berlín 2. januára (TASR) - Nemecká obchodná a priemyselná komora (DIHK) vyzýva na zmeny v energetickej a klimatickej politike. Cesta, ktorou sa Nemecko v súčasnosti uberá, ohrozuje veľké časti priemyslu, vyhlásil v piatok prezident komory Peter Adrian. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Najväčšej európskej ekonomike hrozí deindustrializácia, čo by malo absurdné dôsledky, varoval Adrian. „Produkty, ktoré vieme už teraz veľmi efektívne a ekologicky vyrábať doma, by sme potom dovážali z krajín, kde sa vyrábajú menej efektívne a s vyššími emisiami oxidu uhličitého,“ vysvetlil šéf záujmového združenia. Berlín by sa mal podľa neho usilovať o medzinárodnú koordináciu politiky v oblasti klímy. Nemecko sa na globálnych emisiách CO2 podieľa približne 1,5 % a zatiaľ čo svoje emisie znížilo o 48 % v porovnaní s rokom 1990, mnohé iné priemyselne rozvinuté krajiny emisie zvyšovali, upozornil Adrian.
DIHK v novej štúdii konštatuje, že energetická transformácia je v rámci súčasnej stratégie príliš nákladná a pre spoločnosti neúnosná. Medzi hlavné faktory ovplyvňujúce náklady patria investície do elektrických sietí, transformácia priemyselných procesov a výstavba nových elektrární, čo zaťažuje nemecký priemysel, ktorý už v súčasnosti čelí príliš vysokým cenám energií v porovnaní s medzinárodnými štandardmi, tvrdí DIHK.
Najväčšej európskej ekonomike hrozí deindustrializácia, čo by malo absurdné dôsledky, varoval Adrian. „Produkty, ktoré vieme už teraz veľmi efektívne a ekologicky vyrábať doma, by sme potom dovážali z krajín, kde sa vyrábajú menej efektívne a s vyššími emisiami oxidu uhličitého,“ vysvetlil šéf záujmového združenia. Berlín by sa mal podľa neho usilovať o medzinárodnú koordináciu politiky v oblasti klímy. Nemecko sa na globálnych emisiách CO2 podieľa približne 1,5 % a zatiaľ čo svoje emisie znížilo o 48 % v porovnaní s rokom 1990, mnohé iné priemyselne rozvinuté krajiny emisie zvyšovali, upozornil Adrian.
DIHK v novej štúdii konštatuje, že energetická transformácia je v rámci súčasnej stratégie príliš nákladná a pre spoločnosti neúnosná. Medzi hlavné faktory ovplyvňujúce náklady patria investície do elektrických sietí, transformácia priemyselných procesov a výstavba nových elektrární, čo zaťažuje nemecký priemysel, ktorý už v súčasnosti čelí príliš vysokým cenám energií v porovnaní s medzinárodnými štandardmi, tvrdí DIHK.