Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Piatok 2. január 2026Meniny má Alexandra a Karina
< sekcia Ekonomika

Nemecká obchodná komora: Nemecko potrebuje zmenu energetickej politiky

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR

Najväčšej európskej ekonomike hrozí deindustrializácia, čo by malo absurdné dôsledky, varoval prezident komory Peter Adrian.

Autor TASR
Berlín 2. januára (TASR) - Nemecká obchodná a priemyselná komora (DIHK) vyzýva na zmeny v energetickej a klimatickej politike. Cesta, ktorou sa Nemecko v súčasnosti uberá, ohrozuje veľké časti priemyslu, vyhlásil v piatok prezident komory Peter Adrian. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.

Najväčšej európskej ekonomike hrozí deindustrializácia, čo by malo absurdné dôsledky, varoval Adrian. „Produkty, ktoré vieme už teraz veľmi efektívne a ekologicky vyrábať doma, by sme potom dovážali z krajín, kde sa vyrábajú menej efektívne a s vyššími emisiami oxidu uhličitého,“ vysvetlil šéf záujmového združenia. Berlín by sa mal podľa neho usilovať o medzinárodnú koordináciu politiky v oblasti klímy. Nemecko sa na globálnych emisiách CO2 podieľa približne 1,5 % a zatiaľ čo svoje emisie znížilo o 48 % v porovnaní s rokom 1990, mnohé iné priemyselne rozvinuté krajiny emisie zvyšovali, upozornil Adrian.

DIHK v novej štúdii konštatuje, že energetická transformácia je v rámci súčasnej stratégie príliš nákladná a pre spoločnosti neúnosná. Medzi hlavné faktory ovplyvňujúce náklady patria investície do elektrických sietí, transformácia priemyselných procesov a výstavba nových elektrární, čo zaťažuje nemecký priemysel, ktorý už v súčasnosti čelí príliš vysokým cenám energií v porovnaní s medzinárodnými štandardmi, tvrdí DIHK.
.

Neprehliadnite

ONLINE: ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK PRAJEME! Vkročili sme do roku 2026

CELÉ ZNENIE: Novoročný príhovor prezidenta SR Petra Pellegriniho

Ľudia v Európe vítali nový rok. Kde bol najväčší ohňostroj?

CELÉ ZNENIE: Novoročný príhovor predsedu vlády SR Roberta Fica