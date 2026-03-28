Nemecká kontrarozviedka vyzýva podniky, aby sa pripravili na útoky
Spolkový úrad na ochranu ústavy (BfV) sa v aktualizovaných bezpečnostných pokynoch konkrétne zaoberá tromi scenármi ohrozenia.
Autor TASR
Berlín 28. marca (TASR) - Nemecká kontrarozviedka vyzvala vedúcich pracovníkov energetických spoločností v krajine, aby prijali preventívne opatrenia proti teroristickým útokom, zahraničnému vplyvu a hackerským útokom. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Spolkový úrad na ochranu ústavy (BfV) sa v aktualizovaných bezpečnostných pokynoch konkrétne zaoberá tromi scenármi ohrozenia. Prvú skupinu hrozieb predstavujú teroristické útoky na energetickú infraštruktúru motivované ľavicovým extrémizmom, ktoré napríklad tento rok v januári spôsobili vo viacerých častiach Berlína niekoľkodňové výpadky dodávok elektriny. Kybernetické útoky zo strany zahraničných spravodajských služieb a tzv. hacktivistov sa zase vedú s cieľom narušiť dodávky energií, a tým poškodiť dôveru vo fungovanie verejných služieb a štátu ako celku. Problémom je aj jednostranná ekonomická a technologická závislosť od iných štátov, ktorú by jedného dňa mohli využiť na vyvíjanie tlaku v čase politických konfliktov.
„Násilnícky orientovaní ľavicovo-extrémistickí aktéri sa budú naďalej zameriavať na energetickú infraštruktúru,“ poznamenal BfV. Dôvodom je, že energetické podniky považujú za nosné piliere „represívneho kapitalistického systému“. Vo vzťahu k hrozbám zo strany štátnych aktérov podľa kontrarozviedky vo všeobecnosti platí, že „Rusko má schopnosti a vôľu zamerať takéto aktivity proti členským štátom EÚ a partnerom v rámci NATO“. V minulom roku úrady v Nemecku podľa správy zaznamenali ojedinelé „nízkoprahové pokusy o útoky“ prichádzajúce z tejto krajiny. V súčasnosti však nie sú k dispozícii žiadne informácie o konkrétnych kampaniach, ktoré by mohli mať citeľné dôsledky, konštatoval úrad.
Kontrarozviedka sa venovala aj problematike vstupu zahraničného kapitálu do podnikov, ktoré sú dôležité pre fungovanie verejných služieb. V jednotlivých prípadoch sa môžu takéto investície javiť ako bezproblémové, v strednodobom a dlhodobom horizonte však ich nahromadenie môže „ohroziť verejnú bezpečnosť a poriadok a obmedziť strategické možnosti nemeckej zahraničnej a bezpečnostnej politiky“, upozornil BfV.
